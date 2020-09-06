Госстрой сообщил, что построено 65% новой инфекционной больницы Бишкека. Находится она на территории РКИБ — республиканской клинической инфекционной больницы. Госстрой называет это строительство «экспериментальным».

«На строительство объекта из средств Фонда социального партнерства по развитию регионов профинансировано 60 млн. сомов«, — сообщает Госстрой.

Объект состоит из четырех блоков, первый из которых почти полностью завершен. Во всех четырех блоках еще остаются работы — где-то прокладывают трубы, где-то утепляют и делают общий ремонт.

Больницу начали строить 25 июля и обещали достроить «в кратчайшие сроки» — а премьер Кубатбек Боронов поручил построить ее за месяц. За месяц строители не справились — судя по готовности здания на 6 сентября, достроена больница будет только к концу этого месяца. Как раз на конец сентября премьер Боронов спрогнозировал новый рост заражений.