Фото: Марлен Маматалиев

5 сентября российского блогер-урбанист Илья Варламов отужинал в одном из этнокомплексов Бишкека с депутатом Марленом Маматалиевым, кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», прозванной «партией Матраимовых». После этого в некоторых пабликах вышли статьи о «гостеприимстве» Маматалиева, но сам Варламов в соцсетях написал, что снимал в этнокоплексе выпуск новостей.

*Маматалиев — тот самый депутат, что входил в список инициаторов законопроекта об НКО. Он вышел из состава инициаторов после резонанса в обществе, вызванного спорным законопроектом. Маматалиев тогда признался, что даже не читал законопроекта, а в список инициаторов его убедили войти, потому что сказали ему, что это закон против гейпарадов.

После того, как Маматалиев опубликовал в своих соцсетях фото с Варламовым и рассказал об их встрече, российскому урбанисту стали писать кыргызстанцы — рассказывать ему о партии «Мекеним Кыргызстан», экс-зампреде таможни Раиме Матраимове и показывать ему расследование о контрабанде и коррупции в таможне.

Поев за счёт этих депутатов, @varlamov, стал причастным к распилку государственного бюджета. 😂 https://t.co/ovNOLGo4xj — Adilet Bektursunov (@ABektursunov) September 5, 2020

О главаре этой партии @AzattykMedia совместно с @OCCRP и @kloopnews делали серию расследований! — Adilet Bektursunov (@ABektursunov) September 5, 2020

Разбитые дорогие в Бишкеке именно из-за этих людей, укравшие миллионы у кыргызского народа @varlamov pic.twitter.com/iSRcmpDj7u — Cholpon Abdyrakhmanova (@cholpoun) September 5, 2020

Заебись

К нам приехал Варламов и блять вместо того , что бы оставить его в покое , к нему набежали псевдопатриоты ,начали его оскорблять ,плюс ещё наш депутат ради пиара напросился показать <гостеприимство>#бишкек #кыргызстан #варламов — Свет_Sweet (@Sweet43730681) September 5, 2020

Илья, какой стыд. Просто факт того, что гостя использовали в своих корыстных целях, так еще и депутат, бросает в бешенство. Очень не хороший поступок. — Tieleque (@tieleque) September 5, 2020

Это партия кыргызстанского Паблито Эскобара :)

Плиз, запили видос как по неведению стал участником пиара партии контрабандиста таможенника, выкачавшего из страны более 700 лямов и взявшего тотальный контроль над органами власти в этой стране. — az (@ryskuliev) September 5, 2020

Блогер пообещал изучить расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о контрабанде и выводе более 700 миллионов долларов из страны, а в одном из твитов огорчился, что его использовали для пиара — впрочем, позже этот твит исчез.

С чем еще Варламов столкнулся в Бишкеке?