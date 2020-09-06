5 сентября российского блогер-урбанист Илья Варламов отужинал в одном из этнокомплексов Бишкека с депутатом Марленом Маматалиевым, кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», прозванной «партией Матраимовых». После этого в некоторых пабликах вышли статьи о «гостеприимстве» Маматалиева, но сам Варламов в соцсетях написал, что снимал в этнокоплексе выпуск новостей.
*Маматалиев — тот самый депутат, что входил в список инициаторов законопроекта об НКО. Он вышел из состава инициаторов после резонанса в обществе, вызванного спорным законопроектом. Маматалиев тогда признался, что даже не читал законопроекта, а в список инициаторов его убедили войти, потому что сказали ему, что это закон против гейпарадов.
После того, как Маматалиев опубликовал в своих соцсетях фото с Варламовым и рассказал об их встрече, российскому урбанисту стали писать кыргызстанцы — рассказывать ему о партии «Мекеним Кыргызстан», экс-зампреде таможни Раиме Матраимове и показывать ему расследование о контрабанде и коррупции в таможне.
Блогер пообещал изучить расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о контрабанде и выводе более 700 миллионов долларов из страны, а в одном из твитов огорчился, что его использовали для пиара — впрочем, позже этот твит исчез.