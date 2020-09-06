Лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сообщил журналистам, что партия подала иск в административный суд Бишкека из-за недопущения до выборов в парламент. Заседание должно пройти 7 сентября — член ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщил 24.kg, что партию восстановят, если такое решение примет Верховный суд.

Ранее Верховный суд уже признал решение ЦИК о недопуске партии «Кыргызстан» незаконным и комиссии пришлось принять документы политобъединения.

ЦИК зарегистрировал списки 15 партий, не допустив до выборов только «Актив» и «Бутун Кыргызстан». Тогда Мадумаров сказал, что у партии уже было решение ЦИКа о регистрации, которое комиссия «поменяла за 45 минут». После этого сторонники партии выходили на митинг в Москве, в Ала-Буке и Бишкеке.

Адахан Мадумаров обещал своим сторонникам бороться до конца.

Основанием для отказа в регистрации списка от партии «Бутун Кыргызстан» в ЦИК назвали «нарушения при проведении съезда партии, на котором выдвигался список кандидатов», и часть 7 статьи 61 конституционного закона — несоблюдение порядка выдвижения кандидатов.

Про нарушения при проведении съезда делегатов «Бутун Кыргызстан» рассказал ее уже бывший член Турсунбай Бакир уулу. Он обратился с жалобой в ЦИК, когда не обнаружил свое имя в списке кандидатов от партии, представленный комиссии.