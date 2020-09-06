Инстаграм-паблик News.kg опубликовал интервью с российским урбанистом Ильей Варламовым, — а он рассказал о проблемах Бишкека, которые решатся только если власти начнут пользоваться городской инфраструктурой.

«Все очень гостеприимные, все хотят помочь, люди суперотзывчивые. И многие спрашивают — «Здорово ведь у нас?». Ты можешь им сказать, что да, у вас замечательно, такой замечательный город. И они улыбаются, вау, как классно. Но ты понимаешь, что ты их обманываешь. Потому что проблем и недочетов в Бишкеке невероятно много. Если сравнивать и серьезно подходить к тому, что здесь у вас творится, то все очень грустно. Прямо совсем», — считает Варламов.

По его словам, когда он спрашивал о плюсах Бишкека у кыргызстанцев, они говорили лишь о природе и людях.

«Я очень много где был и если совсем нечем гордиться, то говорят «хорошие люди, хорошая природа». Природа хорошая везде, где ее не успели испортить. Хорошая природа — это не заслуга людей, которые здесь живут. Это данность. Хорошая природа — она не благодаря человеку, а вопреки. Спасибо, что не застроили, не уничтожили, не завалили мусором. Люди тоже везде хорошие — я не могу назвать страну, в которой нехорошие люди», — говорит Варламов.

Он предложил журналистке назвать пять мест в Бишкеке, которыми она гордится, но, чтобы эти места были построены за последние 20 лет — и она не смогла ответить. Отсутствие явных плюсов у Бишкека, по мнению урбаниста, — плюс для мэра — ведь что бы он не сделал, это уже будет улучшением.

«Сейчас что не сделай, будет лучше. Я не знаю, как вы относитесь к нынешнему вашему мэру, но мне кажется, что он оказался в очень простом положении, потому что, что бы он не сделал — это будет улучшение. Сложно мэру, когда ты приходишь, а у тебя город идеальный. А тут просто — бери, работай — даже не знаю, за что хвататься», — рассказывает урбанист.

Отдельное внимание он уделил бишкекским тротуарам, назвав их «игрой на выживание».

«Дорожное движение, общественный транспорт, состояние тротуаров — по городу невозможно ходить. Если возьмешь детскую коляску или инвалидную, ты не сможешь даже по центру города пройти 200 метров. Разбитые тротуары, непонятные лестницы, где-то что-то затоплено. (…) Люди ходят, как будто это компьютерная игра на выживание. Полоса препятствий. Они перепрыгивают через лужи, идут по колдобинам», —делится он впечатлениями.

По мнению урбаниста, пока власти не начнут пользоваться городской инфраструктурой, изменений не будет.

«Если бы ваш мэр, ваш президент и ваши депутаты ходили по этим улицам пешком, там был бы порядок. Потому что там, где они ездят — вот эти вот красивые дороги президентские — они идеальны, там идеальный асфальт. Там идеально ровные дороги, нет ни одной ямочки, наверное каждый год меняют асфальт. (…) Если президент или депутаты будут пользоваться общественным транспортом, у вас не будет такого ужасного общественного транспорта. У вас одни маршрутки. Разве могут быть в нормальном городе маршрутки? Пока люди, которые принимают решения и распределяют деньги, не пользуются городской инфраструктурой, она и будет в таком состоянии. Надо вам вытащить чиновников из машин», — сказал он.

Ранее Варламов в своих соцсетях уже комментировал дорожное движение на улицах Бишкека. Некоторым кыргызстанцам критика не понравилась — Варламов даже опубликовал подборку гневных сообщений с матами в своем сторис в инстаграме.

«Кыргызский инстаграм — это что-то невероятное. Самый крутой инстаграм, который я видел. Самая крутая реакция. Ни в одной стране мира, ни в одном городе России даже близко не было таких реакций. Вчера, когда я выложил у себя подборку в сторис с негативными отзывами, мне показалось довольно забавным, что люди такое пишут. Сделал подборку, выложил, и мне на сторис пришло 3900 реплаев. То есть мне 4000 человек написали в директ извинения за этих людей», — рассказывает он.

По его словам, с некоторыми из писавших негативные комментарии он даже поговорил.

«Я даже с некоторыми поговорил, очень прикольно. Особенно, почему то, возмутились спортсмены. Они не поняли. Один какой-то спортсмен даже решил записать видеообращение. Это уже позорище какое-то», — говорит Варламов, очевидно комментируя видеообращение кыргызского чемпиона по вольной борьбе Тилека Усупова.

Тот записал видео в боксерском зале и предложил урбанист «выйти», если он «мужик».

«Не знаю, как вы здесь на это реагируете, но со стороны выглядит позорно. Вот это — «Выйди, если ты мужик». В цивилизованном обществе такого не должно быть. Я думаю, когда он посмотрит на себя со стороны, ему будет неловко», — говорит урбанист.

Приехав в Бишкек, Варламов оказался в самом начале агитационного периода кыргызских партий — а депутат «Мекеним Кыргызстан» Марлен Маматалиев познакомился с ним и опубликовал их общие фотографии в инстаграме. После этого News.kg опубликовала пост о том, что депутат показал урбанисту «настоящее гостеприимство». В твиттере Варламов огорчился, что его пытаются использовать для политического пиара — но даже это его интервью используется для агитации. Потому что News.kg сопроводил видео строкой в поддержку «Мекеним Кыргызстан».

В подтверждение слов Варламова о тротуарах о пешеходных зонах Бишкека: