COVID-19 подтвердили у еще 87 человек. 20 в Баткенской области, 16 в Джалал-Абадской области и Бишкеке, 11 в Ошской, 10 в Чуйской. В Иссык-Кульской области семь зараженных, в Таласской четыре, в Оше двое и один в Нарынской области.

В том числе среди новых зараженных три медика — по одному в Джалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц 178 человек — 112 из них в Бишкеке. 25 человек выписали в Джалал-Абадской области, 14 в Иссык-Кульской, 11 в Баткенской. В Чуйской области выписали восемь человек, четыре в Таласской, два в Ошской и по одному в Нарынской области и Оше.

В том числе среди выписанных пять медработников.

За сутки не зафиксированы смерти пациентов с COVID-19.

За время пандемии зафиксированы 44 403 случая заражения, из которых выздоровели 39 826 человек.

В списке умерших 1061 человек — однако, стоит учитывать, что Минздрав искусственно сократил данные в статистике о смертях, убрав из нее порядка 400 случаев.

Минздрав настаивает, что у этих зараженных коронавирусом были другие болезни, которые и стали причиной смерти, хотя ВОЗ считает в таких случаях главной причиной смерти именно коронавирус.