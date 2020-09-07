Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства». Речь идёт о пакете из 148 поправок в уголовное законодательство Кыргызстана, который депутаты одобрили еще 25 июня.

Общественный резонанс вызвало предложение парламентариев признать утратившими силу два пункта из двух статей Уголовно-процессуального кодекса.

Статья 442. Основания возобновления производства по делу

4. Новыми обстоятельствами являются:

3) установление международными органами, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики, нарушения прав и свобод человека при рассмотрении судом Кыргызской Республики данного уголовного дела.

Статья 444. Сроки возобновления производства

4. Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается:

3) день вступления в силу решения международного органа, компетенция которого признана Кыргызской Республикой, о нарушении норм международных договоров по правам человека.

Эти пункты позволяют пересматривать уголовные дела, если международные организации найдут в них нарушение прав и свобод подсудимых.

Жээнбеков считает, что предложение депутатов об исключении этих пунктов нарушает конституционные права заключённых.

«Принятие вышеуказанных правок может привести к ограничению конституционных прав каждого на защиту своих нарушенных прав и свобод всеми способами, не запрещенными законами. В реалиях демократического государства, высшими ценностями является человек, его жизнь, здоровье, права и свободы», — написал Жээнбеков.

Так как у президента возникли возражения по этому пункту, то законопроект вернется в парламент и депутаты должны будут его доработать.

Представление возражения в Жогорку Кенеше возложено на министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, который и был докладчиком при рассмотрении законопроекта.

Многие правозащитники ранее заявляли, что исключение этих пунктов из УПК нарушает конституционные права обвиняемых и ограничивает им доступ к справедливости.

«Если законопроект одобрят, то человек, подвергшийся пыткам и несправедливому судебному разбирательству, не сможет требовать пересмотра приговора на основании решения международных инстанций», — пишется в анализе Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Они отмечают, что поправки в закон должны решать существующие проблемы и облегчать взаимодействие участников процесса, а не наоборот.

«Законы, в первую очередь, направлены на защиту и обеспечение прав и свобод каждого гражданина. Но данные поправки свидетельствуют о том, что власти прикрывают свою неспособность обеспечить правосудие и восстановление прав наших граждан», — отметили правозащитники.

Правозащитники считают, что решения и рекомендации международных организаций в принципе не учитываются в Кыргызстане.

«Верховным судом рассмотрено 3 заявления от жертв, чьи права были нарушены. Все три обращения по результатам решений Комитета по правам человека ООН оставлены без должного рассмотрения», — пишут они.

В том числе речь идет о пожизненно заключенном правозащитнике Азимжане Аскарове, который 25 июля скончался в колонии, пробыв под стражей 10 лет.

Кыргызские и международные правозащитные организации не раз обращались к руководству Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова и отменить пожизненный приговор.

Комитет ООН по правам человека в 2016 году потребовал, чтобы власти Кыргызстана освободили правозащитника Азимжана Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи. Однако этого так и не произошло.

Атамбаев и поправки в Конституцию

Это не первый прецедент, когда из национального законодательства пытаются убрать нормы, которые позволяют гражданам восстанавливать свои права, обращаясь в международные организации, членом которых является Кыргызстан.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в 2016 году провел референдум по поправкам в Конституцию и изменил статью, касающуюся права граждан на обращение в международные организации. Речь идет о пункте 2 статьи 41 Конституции Кыргызстана, который до поправок выглядел так:

«Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека КР принимает меры по их восстановлению и/или возмещению вреда».

Из этого пункта убрали предложение о том, что гражданин может принимать какие-либо меры по восстановлению своих прав, если международные организации нашли в его деле нарушение этих прав.