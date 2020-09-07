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Привет,

Мы ищем опытного коммерческого директора, который сможет отвечать за рост существующих бизнес-услуг «Клооп Медиа» и развивать новые услуги на рынке Кыргызстана и в ближнем зарубежье.

«Клооп Медиа» — это организация, которая управляет одним из самых популярных онлайн-изданий в Кыргызстане, а также разрабатывает свои IT-продукты и строит первый кыргызский спутник для запуска на орбиту.

Коммерческий директор должен будет сфокусироваться на продажах и развитии услуг в части медиа и IT-продуктов. Начиная с 2017-го года мы очень динамично растем в плане коммерческого развития и прикладываем усилия для развития нескольких направлений:

— нативная реклама и партнерские спецпроекты;
— образовательные курсы: журналистика, видео, программирование;
— производство видео;
— создание IT-продуктов.

Ежегодно, с момента основания, коммерческий отдел выпускает около 40 продуктов и проводит более 10 образовательных курсов в год. Мы постоянно растем и нам требуется опытный коммерческий директор, который сможет:

Требования:

  • Опыт в продажах (опыт в медиа, рекламе или IT будет плюсом);
  • Опыт работы на аналогичной позиции (от 1 года);
  • Понимание и базовые знания рынка медиа в Кыргызстане и в ближнем зарубежье;
  • Коммуникабельность (вам предстоит вести очень много переговоров);
  • Знание английского и кыргызского языков;
  • Стрессоустойчивость;
  • Работа с документами;
  • Опыт участия в работе по созданию проектов;
  • Быстрая обучаемость для понимания новых продуктов.

Что вы получаете:

  • Работа в одном из крупнейших и лидирующих медиа в Кыргызстане;
  • Очень дружелюбный и профессиональный коллектив;
  • Конкурентная зарплата;
  • Возможность делать самую крутую нативную рекламу в Кыргызстане;
  • Работа над самыми передовыми IT-продуктами для журналистов;
  • Возможность регулярных заграничных командировок для участия в профессиональных тренингах по всему миру.

Дедлайн подачи резюме: 25 сентября.

Заполните форму ниже и прикрепите свое резюме, и позже мы свяжемся с вами и пригласим на собеседование.

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