Привет,
Мы ищем опытного коммерческого директора, который сможет отвечать за рост существующих бизнес-услуг «Клооп Медиа» и развивать новые услуги на рынке Кыргызстана и в ближнем зарубежье.
«Клооп Медиа» — это организация, которая управляет одним из самых популярных онлайн-изданий в Кыргызстане, а также разрабатывает свои IT-продукты и строит первый кыргызский спутник для запуска на орбиту.
Коммерческий директор должен будет сфокусироваться на продажах и развитии услуг в части медиа и IT-продуктов. Начиная с 2017-го года мы очень динамично растем в плане коммерческого развития и прикладываем усилия для развития нескольких направлений:
— нативная реклама и партнерские спецпроекты;
— образовательные курсы: журналистика, видео, программирование;
— производство видео;
— создание IT-продуктов.
Ежегодно, с момента основания, коммерческий отдел выпускает около 40 продуктов и проводит более 10 образовательных курсов в год. Мы постоянно растем и нам требуется опытный коммерческий директор, который сможет:
Требования:
- Опыт в продажах (опыт в медиа, рекламе или IT будет плюсом);
- Опыт работы на аналогичной позиции (от 1 года);
- Понимание и базовые знания рынка медиа в Кыргызстане и в ближнем зарубежье;
- Коммуникабельность (вам предстоит вести очень много переговоров);
- Знание английского и кыргызского языков;
- Стрессоустойчивость;
- Работа с документами;
- Опыт участия в работе по созданию проектов;
- Быстрая обучаемость для понимания новых продуктов.
Что вы получаете:
- Работа в одном из крупнейших и лидирующих медиа в Кыргызстане;
- Очень дружелюбный и профессиональный коллектив;
- Конкурентная зарплата;
- Возможность делать самую крутую нативную рекламу в Кыргызстане;
- Работа над самыми передовыми IT-продуктами для журналистов;
- Возможность регулярных заграничных командировок для участия в профессиональных тренингах по всему миру.
Дедлайн подачи резюме: 25 сентября.
Заполните форму ниже и прикрепите свое резюме, и позже мы свяжемся с вами и пригласим на собеседование.