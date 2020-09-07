Привет,

Мы ищем опытного коммерческого директора, который сможет отвечать за рост существующих бизнес-услуг «Клооп Медиа» и развивать новые услуги на рынке Кыргызстана и в ближнем зарубежье.

«Клооп Медиа» — это организация, которая управляет одним из самых популярных онлайн-изданий в Кыргызстане, а также разрабатывает свои IT-продукты и строит первый кыргызский спутник для запуска на орбиту.

Коммерческий директор должен будет сфокусироваться на продажах и развитии услуг в части медиа и IT-продуктов. Начиная с 2017-го года мы очень динамично растем в плане коммерческого развития и прикладываем усилия для развития нескольких направлений:

— нативная реклама и партнерские спецпроекты;

— образовательные курсы: журналистика, видео, программирование;

— производство видео;

— создание IT-продуктов.

Ежегодно, с момента основания, коммерческий отдел выпускает около 40 продуктов и проводит более 10 образовательных курсов в год. Мы постоянно растем и нам требуется опытный коммерческий директор, который сможет: