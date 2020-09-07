Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что городские власти объявят тендер на проектирование нового ипподрома на месте старого комплекса «Ак Кула» в районе Пишпек. Ранее комплекс вернули на баланс города после незаконной приватизации частными лицами.

«Нынешнее состояние ипподрома оценивается как аварийное, ведь он был построен еще в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова. К сожалению, техническое состояние зданий и сооружений уже не соответствует действующим нормам и представляет опасность для жизни людей», — сообщили в муниципалитете.

Обследование ипподрома в ноябре 2019 года сотрудниками Института сейсмостойкого строительства выявило, что здание не отвечает необходимым требованиям — оно не сейсмостойкое, сильно уязвимое и аварийное. Из-за этого институт не рекомендовал его использовать.

По данным мэрии, правительство приняло в начале сентября постановление об утрате ипподромом «Ак Кула» статуса памятника архитектуры республиканского значения, его сносе и строительстве нового комплекса.

«Для безопасности горожан, гостей столицы, спортсменов столичная мэрия намерена привести ипподром в надлежащее состояние, ведь «Ак Кула» — единственный на территории города Бишкек объект, необходимый для проведения конноспортивных соревнований и других спортивных мероприятий, как на республиканском, так и на международном уровне», — пишет пресс-служба мэрии.

Мэрия сообщила, что тендер на проектирование нового ипподрома будет опубликован на сайте госзакупок до 8 сентября.

Ранее пресс-служба столичной мэрии сообщила, что ипподром «был возвращен горожанам полностью». До этого его территория площадью 57,4 га была разделена на 39 единиц недвижимости со своими идентификационными номерами.

«После долгих судебных тяжб, мы вернули 54,9431 га на баланс города, по оставшимся земельным участкам идут судебные разбирательства», — уточнили в мэрии.

Глава управления муниципального имущества Нурдин Тынаев совместно с сотрудниками кадастра выехали на ипподром и заново определили границы земельных участков.

По этим замерам объектам недвижимости на ипподроме будут выданы новые госакты и техпаспорта.

Старые госакты и постановления мэрии были признаны судами недействительными из-за «незаконной приватизации». Для этого прокуратура Ленинского района внесла 33 исковых заявления в судебные органы.