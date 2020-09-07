ЦИК допустила 15 партий к выборам в парламент, назначенным на 4 октября. Комиссия зарегистрировала всего 1 912 кандидатов от партий, из них 618 — женщины. Это составляет 32% от всех кандидатов в депутаты.

«Клооп» на основе данных от ЦИК составил сравнительный график между количеством кандидатов и кандидаток в списках каждой партии.

Почти у всех партий в списках присутствует чуть более 30% женщин, кроме Политпартии Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов — в ее списке 42% составляют женщины. При этом у партии «Чон Казат» в списке только 29% женщин.

Согласно статье 60 закона «О выборах депутатов парламента», в списке партий должно быть не более 70% кандидатов одного пола. При этом разница в очередности между мужчинами и женщинами должна быть не менее трех позиций.

Депутатки шестого созыва

В действующий VI созыв парламента было избрано чуть больше 20 депутаток или 18% из всех 120 нардепов.

Так, больше всего женщин состояло в парламентской фракции СДПК — 11 нардепов. Во фракциях «Кыргызстан» и «Онугуу — Прогресс» было по одной депутатке. А фракцию «Бир Бол» в парламенте представляли одни мужчины.

Многие из действующих депутаток состоят в списках партий, участвующих в предстоящих выборах. Некоторые из них перешли в другие политобъединения, чтобы пойти на выборы.

С 4 сентября началась предвыборная агитация партий, которая продлится до 3 октября. На следующий день пройдет само голосование за партии в парламент.