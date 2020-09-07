Студенты из Кыргызстана, обучающиеся в российских вузах, обратились к главе аппарата президента Досалы Эсеналиеву и попросили помочь им вернуться в Россию. Студенты сообщили, что с первого сентября в вузах России начался учебный год, а дистанционное обучение предусмотрено не для всех специальностей.

*Правительство Российской Федерации в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыло границы для иностранных граждан с 18 марта.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и наступление каникул, многие студенты выехали за пределы РФ с уверенностью, что к началу учебного года у них будет возможность вернуться и продолжить обучение», — было написано в обращении.

Студенты добавили, что они не могут получить конкретный ответ от правительства, консульства Российской Федерации в Кыргызстане и Министерства образования и науки в течение месяца.

Кыргызстанцы заявили, что готовы дважды сдать ПЦР-анализы и пройти двухнедельную самоизоляцию по прибытию в Россию.

Ранее медики-кыргызстанцы, прибывшие из России для борьбы с коронавирусом, также пожаловались, что не могут вернуться на работу из-за закрытых границ.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили «Азаттыку», что с 1 сентября границы Российской Федерации будут открыты для трех категорий граждан: для близких родственников российских граждан, людей, имеющие вид на жительство и пациентов, нуждающихся в лечении в больницах.