Ошский горсуд 4 сентября водворил в СИЗО одного из подозреваемых в попытке похищения 20-летней девушки для вступления в брак. Двумя днями ранее, его задержала милиция.

Пресс-служба УВД города Ош сообщила в интервью «Клоопу», что 29-летний подозреваемый будет находиться в заключении до 14 сентября. Двое других соучастников преступления находятся в розыске.

Это не первая попытка мужчин похитить потерпевшую — в первый раз группа мужчин отвезла её в частный дом, где родители одного из похитителей приказали вернуть девушку домой.

Однако спустя время, мужчина стал отправлять девушке сообщения с фотографиями убитых девушек и угрозами.

«Мне придется тебя вот так зарезать, если не выйдешь за меня» — писал он.

Девушка обратилась с заявлением в милицию, где показала переписку с подозреваемым. Однако, по неизвестным причинам, заявление не было рассмотрено.

Похитить девушку во второй раз, мужчине и его поддельникам не удалось — их действие предотвратил участковый милиции Эрмек Арзиев, который жил в этом районе.

На следующий день после случившегося, девушка написала заявление в Ак-Буринское отделение МВД. Милиция зарегистрировала преступление и начала досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Это не первый раз, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой.

В конце мая 2018 года мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже их инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей.