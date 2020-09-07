У здания административного суда Бишкека собрались около 300 сторонников партии «Бутун Кыргызстан». Собравшиеся требовали, чтобы суд принял решение в пользу партии и допустил ее на парламентские выборы.

К ним также присоединились представители партий «Чон казат» и «Мекенчил». Однако суд после рассмотрения нескольких вопросов перенес заседание на 9 сентября.

Адвокат партии Юлия Богданова заявила во время заседания заявила, что члены ЦИК «ангажированы».

Лидер партии Адахан Мадумаров, который пришел на заседание суда, заявил, что не было ни одной причины для отказа в регистрации партии.

«В 17:53 еще было положительное решение нас зарегистрировать. А потом ЦИК показала свою удивительнейшую безграмотность и тупизм с этим решением», — сказал он.

Он отметил, что митинги будут и дальше проходить, потому что у народа есть право избирать свою партию и все хотят этим воспользоваться.

Партию «Бутун Кыргызстан» не допустили к парламентским выборам по решению ЦИК. Тогда в избирательной комиссии назвали причиной недопуска партии «нарушения при проведении съезда партии, на котором выдвигался список кандидатов», и часть 7 статьи 61 конституционного закона — несоблюдение порядка выдвижения кандидатов.

О нарушении партии во время съезда сообщил экс-член «Бутун Кыргызстан» Турсунбай Бакир уулу. Он обратился в Центризбирком с жалобой после того как не нашел себя в списке кандидатов от партии. По его словам, на съезде партии его фамилия была в списке кандидатов.