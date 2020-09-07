Адвокатесса оппозиционного журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева Наталья Котик сообщила, что заявление о предоставлении ему статуса беженца принято к рассмотрению.

По ее словам, если по этому вопросу примут положительное решение, то адвокаты вправе оспорить депортацию их подзащитного.

Адвокаты уже подали два заявления — в Верховный комиссариат ООН и Госслужбу по делам миграции. Рассмотрение не приостановлено – пока ни одна из структур его не отклонила.

Защита также намерена обратиться в суд по факту применения пыток сотрудниками ГКНБ в отношении журналиста.

Ранее другой адвокат Абдуллаева Тимур Карабаев предоставил его открытое письмо. В нем журналист рассказал, что после его задержания, в СИЗО ГКНБ ему предложили подписать постановление о его отправке в Узбекистан без участия адвокатов. Однако Абдуллаев отказался подписывать документы, после чего сотрудники СИЗО начали пытать журналиста.

«Один из них уложил меня на железную кровать и стал душить зеленым полотенцем. Не выдержав удушья, я откинулся и упал на пол, левой рукой и правой бровью ударился об углы железной кровати. Я получил порезы на левой руке и в области правой брови. Когда кровь потекла по всему моему лицу, работники СИЗО быстро покинули мою камеру и закрыли двери. На моей левой руке и правой брови до сих пор есть шрамы, оставшиеся от этой травмы», — написал в письме Абдуллаев.

В письме журналиста также говорится, что ему предлагали подписать документы не только в СИЗО ГКНБ, но и во время допросов. А на требования вызвать адвокатов, Абдуллаеву отвечали, что они якобы мертвы.

Адвокаты Абдуллаева уже не первый раз подают жалобы из-за задержания журналиста. Одну из таких они подали на СИЗО ГКНБ.

Адвокатка Наталья Котик сообщила, что ни одного из трех защитников не пустили на встречу с Абдуллаевым, сославшись на двухнедельный карантин. При этом юристы неоднократно говорили о том, что сотрудники ГКНБ препятствуют их работе по защите журналиста.

«Мы подняли вопрос злоупотребления полномочиями, поскольку было прямое воспрепятствование деятельности адвокатов», — рассказал другой адвокат журналиста Тимур Карабаев.

Задержание журналиста

Журналиста Бобомурода Абдуллаева задержали сотрудники ГКНБ 9 августа по запросу властей Узбекистана. Сам Абдуллаев заявил, что его задержание было необоснованным.

ГКНБ выдал Абдуллаева властям Узбекистана 22 августа, несмотря на требования международных правозащитников этого не делать, так как есть риск, что журналиста будут пытать у него на родине.

Тогда в Госкомитете добавили, что узбекская сторона обязалась «не применять пытки». При этом адвокатам Абдуллаева сообщили, что журналист все еще находится в Кыргызстане.

Власти Узбекистана подозревают журналиста в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»), однако сам Абдуллаев отрицает это.

Абдуллаева задерживают уже не в первый раз. В 2017 году он был задержан в Узбекистане. Тогда его освободили из зала суда, приговорив к принудительным работам и удержанию 20% зарплаты.

Позже журналист улетел в Берлин, а в Бишкек прибыл в 2020 году для учебы в Американском университете центральной Азии (АУЦА), однако не смог покинуть страну из-за карантина и закрытых границ.