Фото: Пресс-служба МЧС.

Вечером 6 сентября на текстильной фабрике «Кыргызтектиль» в жилмассиве Кен-Сай города Ош произошло возгорание. По сообщению пресс-службы МЧС, пострадавших нет.

«Площадь возгорания составила 686 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в МЧС в 20:08 часов. На данный момент выясняются причины возгорания и нанесенный ущерб», — сообщила «Клоопу» пресс-секретарь МЧС Элмира Шерипова.

Пожар удалось ликвидировать лишь к полуночи. В тушении огня были задействованы 7 пожарных расчетов, 10 спасателей и сотрудники МВД.

«Кыргызтекстиль» — дочерняя компания ОсОО «Каганат Инвест». Основателем холдинга «Каганат Инвест» является Нурбек Осмонов, который вложил $20 млн в создание машиностроительного завода в Оше. Бизнесмен — брат основателя политической партии «Мекеним Кыргызстан» Айбека Осмонова.

Сейчас председателем партии является депутат Мирлан Бакиров, а реальными покровителями «Мекеним Кыргызстан» принято считать семью Матраимовых.

*Матраимовы — одна из влиятельных семей в Кыргызстане, члены которой занимали и занимают высокие государственные посты. Самый известный из них Раим Матраимов — ранее он занимал пост замглавы таможни. Матраимов является фигурантом журналистского расследования о незаконном выведении около 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Айбек Осмонов также основал партию «Ыйман Нуру». Недавно члены партии заявили о давлении со стороны человека, который «рулит таможней». Спустя несколько дней Осмонов сложил с себя полномочия председателя «Ыйман Нуру» и отказался участвовать в парламентских выборах.