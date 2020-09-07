По данным минздрава, за сутки в Кыргызстане выявили 55 новых случаев заражения COVID-19. При этом за сутки нет случаев летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
- Бишкек — 12;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 2;
- Ошская область — 5;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 11;
- Баткенская область — 13.
За все время пандемии в республике выявили 44 458 случаев заражения коронавирусом. Всего в Кыргызстане зарегистрирована 1 061 смерть среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 134 пациента.
- Бишкек — 93;
- Ош — 14;
- Чуйская область — 2;
- Ошская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 14;
- Баткенская область — 5.
Всего выписали 39 960 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у трех медиков в Баткенской области и двух в Иссык-Кульской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 15 медработников.
Всего COVID-19 подтвердился среди 3 157 медиков, из которых всего выздоровели 2 579 медработников.