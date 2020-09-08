Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Канатбек Азиз 7 сентября дал интервью интернет-порталу News.kg. Он заявил, что на севере страны семью Матраимовых «демонизируют».

«Нужно понимать, что семья и сам Райымбек Матраимов настолько демонизированы в Кыргызстане. И у нас, к большому сожалению, большое количество так считающих находится именно на севере. Потому что в регионах таких проблем нет. Зачастую эта масса считает, что он является коррупционером, при этом опуская факты, которые говорят совершенно о другом», — заявил он в интервью.

Говоря это Канатбек Азиз пытался ответить на вопрос, почему он поддерживает семью Матраимовых — сейчас он защищает их интересы в суде против «Клоопа» и «Азаттыка» в качестве адвоката.

*Журналисты «Клоопа», Азаттыка и OCCRP в 2019 году выпустили серию расследований о незаконном вывозе 700 млн, в котором фигурировал экс-зампред таможенной службы Кыргызстана Раим Матраимов. После этого семья Матраимовых подала иск в Свердловский райсуд на «Клооп», «Аззаттык», 24.kg и на журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова, который участвовал в расследовании. Они требовали убрать из расследования о контрабанде части текста о себе. По словам адвокатов семьи, журналисты «опорочили честь и достоинство» Матраимовых. Судебные тяжбы еще не завершились.

По словам Азиза, ему непросто далось решение о сотрудничестве с Матраимовыми.

«Да, я пошел против системы. Против народной системы. На данный момент я не жалею абсолютно. Это не была какая-то материальная выгода. Это не была какая-то перспектива», — сказал он.

Обвинения в межрегиональной розни

Интервью Канатбека Азиза вызвало негативную реакцию в соцсетях. Кандидатка в депутаты от партии «Социал-демократов Кыргызстана» Айжана Мырсалиева написала на своей страничке в фейсбуке, что резкие высказывания Азиза о населении в северном и южном регионе Кыргызстана недопустимы и разжигают региональную рознь.

«Это ли не сталкивание людей лбами? Эти люди понимают, что они делают? Или у них цель уничтожить Кыргызстан? Азиз Канатбек — адвокат дьявола», — написала Мырсалиева.

Бишкекчанка Умай Арыкова тоже выразила своё недовольство, призвав кандидата в депутаты «следить за своим языком» и не делить людей по регионам.

Она также напомнила, что за похожие высказывания в 2017 году, кандидата в президенты Омурбека Бабанова привлекли к уголовной ответственности.

«Помните за что Бабанова в 2017 привлекли к уголовной ответственности за межрегиональную рознь, как щепетильны была тогда власть, почему к Канатбеку Азизу такое снисхождение? Почему молчит партия Республика непонятно», — пишет Арыкова.

Политолог Сания Токтогазиева тоже посчитала высказывания Канатбека Азиза «разжиганием межрегиональной вражды». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Пользовательница твиттера под ником @nosovik тоже возмутилась высказываниями Канатбека Азиза и написала, что он «играет в регионализм? прислуживая Раиму».

«Господин Азиз тут противопоставляет себя “Северу”! Типа, оказывается, только тут у людей проблемы с восприятием Матраимова, а “в регионах всё нормально” с тем, что чел ворует миллиардами у народа. Канат Азиз, как известно, у нас из Джалал-Абада. В позапрошлом году все нынешние его сопартийцы и прочие «южные» депутаты прокатили его на выборах омбудсмена, потому что у него мама узбечка», — написала она.

Интервью Канатбека Азиза.



1) Вот Каната Азиза можно было бы понять, если постараться. Типа юрист. Ну стал адвокатом. Ну подумаешь, они и Чикатило защищают.



НО!https://t.co/15AJ2kdwLX — Nosovik (@Nosovik) September 7, 2020

Сам Канатбек Азиз призвал кыргызстанцев остановить «грязь» в социальных сетях из-за его высказываний, и не делиться на регионы.

Призываю всех не выход. за рамки полит.культуры. Бесспорно, мы оппоненты в силу разных полит.организаций, идей, но мы единый народ, не стоит забывать об этом!И мы не должны делиться!P.S. И давайте уж без грязи, чтобы не было стыдно, уже после 4 октября 2020 г. pic.twitter.com/PjgjMdub9P — Kanatbek Aziz (@KanatbekAziz) September 7, 2020

Кто такой Канатбек Азиз?

Канатбек Азиз — юрист и кандидат в депутаты парламента от партии «Мекеним Кыргызстан», в которой занимает 15 строчку первой двадцатки. Во время президентства Алмазбека Атамбаева, Азиз представлял лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Канатбек Азиз и его коллега Таалайкуль Токтакунова заявили на одной из пресс-конференций, что груз на рухнувшем самолете близ Бишкека мог принадлежать Алмазбеку Атамбаеву и его жене. Они также предоставили документы в доказательство.

Тогда Текебаев и Атамбаев уже серьезно поругались из-за поправок в Конституцию и оппозиционера задержали по подозрению в коррупции.

Атамбаев подал в суд на Азиза и Токтакунову, посчитав, что эти заявления опорочили его честь и достоинство. Суд обязал их выплатить Атамбаеву по 10 миллионов сомов. После того, как Атамбаев перестал быть президентов это решение отменили.

В июне 2019 года Канатбек Азиз был назначен зампредом Высшей аттестационной комиссии, где проработал до января 2020 года.