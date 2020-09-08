Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев посетил вырубленную ранее аллею Раппопорта. Ему показали схему реконструкции аллеи, которая была подготовлена еще в 2017 году. Более 700 деревьев аллеи срубили и раздали на дрова местным жителям еще в 2016 году.

Тулобаев сказал, что на аллее посадят деревья, поставят арку и организуют места для отдыха.

«Это туристическая зона, поэтому аллея будет реконструирована. Кроме того, на въезде в Боомское ущелье и город Балыкчы будут проводиться работы по благоустройству», — добавил Тулобаев.

Как пишет Turmush.kg, полпреду показали эскизный проект новой аллеи Раппопорта. По фотографиям видно, что это тот же самый эскиз, который архитекторы подготовили для предыдущей администрации Иссык-Кульской области еще в марте 2017 года, но так и не начали стройку по нему.

Проект, показанный Тулобаеву. Фото: Turmush.kg В проектном предложении новая постройка называется «Каштановой аллеей». Эскизы 2017 года

В 2017 году власти хотели сделать аллею Раппопорта вдвое больше прежней: высадить более полутора тысяч каштанов, сирени, туи, в том числе и серебристый тополь, выращенный из черенков срубленных деревьев прежней аллеи. На аллее длиной в 1 400 метров собирались выделить и дорожки для велосипедистов.

Предыдущий полпред правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев предлагал проводить возле аллеи «крупные культурные мероприятия, как например, фестиваль цветения сакуры в Японии».

Тогда пресс-секретарь полпреда правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев говорил, что окончательный проект и смета расходов на строительство новой аллеи будут готовы к 24 марта 2017 года. После этого планировалось провести тендер среди стройкомпаний.

Вырубка аллеи Раппопорта

Вырубка деревьев аллеи Раппопорта началась в 2014 году для строительства ипподрома в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников. Позже на месте вырубленных деревьев появилась парковка для автомобилей гостей мероприятия.

Окончательно аллею срубили в 2016 году, несмотря на поручение тогдашнего премьер-министра Темира Сариева сохранить насаждения.

Перед вырубкой институт леса Академии наук выдал справку о том, что «деревья постарели» и подвержены грибковым заболеваниям. Так местные власти расширили трассу Балыкчы — Корумду.

Начальник отдела Иссык-Кульского территориального управления охраны окружающей среды Марат Кулатаев тогда сказал, что «многие деревья уже сгнили и были случаи, когда деревья падали во время ветра, создавая аварийную обстановку».

Еще тогда власти планировали окружить двухполосную дорогу новыми деревьями по бокам, а эколог Эмиль Шукуров усомнился в чистоте намерений властей, потому что видел, что вырубленные деревья не были гнилыми.

Он сказал, что непригодность аллеи — это «выдумка из чисто коммерческих соображений», а власти могли озеленить и другие участки вдоль Иссык-Кульской трассы.

Кроме эколога, вырубкой аллеи были недовольны и гражданские активисты. Они утверждали, что дорогу можно расширить без вреда зеленым насаждениям.

Активисту Атаю Садыбакасову, раскритиковавшему вырубку аллеи в своих соцсетях, угрожали «люди, имеющие отношение к организации Игр кочевников».

Члены Союза архитекторов Кыргызстана заявили, что вырубка аллеи — «безразличие к историческому наследию», а выигрыш от нее сомнительный.

Аллея была высажена в 1934 году работниками конезавода и получила свое название в честь его главы Леонида Раппопорта.