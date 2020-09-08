В мэрии города Бишкек 7 сентября возобновились еженедельные планерки под председательством мэра Азиза Суракматова. Городские чиновники обсудили этапы санитарно-эпидемиологической подготовки города к парламентским выборам 4 октября.

Суракматов предложил установить перед каждым участком в день выборов коридор для соблюдения физической дистанции.

«Когда туда придет 300 голосующих, будет большая очередь. Поэтому надо создать колонны и отсекать. Может быть, сделать, чтобы каждый стоял на расстоянии полтора-два метра, и, может быть, на подступе к УИК были какие-то коридоры. Сегодня с акимиатами надо уже этот вопрос продумать. Это могут быть стульчики, штативы с лентой, какие вы предлагаете нормы?» — спросил он у заседающих чиновников.

Вице-мэр Азиз Алымкулов сообщил, что на всех избирательных участках будут стоять входные фильтры — там будут измерять температуру и обрабатывать руки горожанам.

«Мы продумываем проведение дезинфекции без прекращения времени по голосованию. Мы считаем, что это необходимая норма, потому что более 200-300 человек в течение 3-4 часов будут находиться в одном помещении», — добавил Алымкулов.

После этого Суракматов обратил внимание на работу общественного транспорта в городе. По его словам, из-за того что пассажиры не соблюдают дистанцию и ездят в маршрутках и автобусах без масок, может начаться вторая волна пандемии коронавируса.

«Необходимо на это обратить внимание. Или 4 октября мы получим всплеск и никто на выборы не придет. Не придет из-за страха заразиться или заразить других. До выборов нам надо город держать в жесткой санитарной безопасности», — сказал мэр.

По мнению Суракматова, кроме общественного транспорта эпидемиологические правила нарушают и точки общественного питания.

«Я прошу, чтобы вы проводили рейды, чтобы вы не закрывали глаза. Приходит одна служба, говорят, мы уже решили с другой службой. Другая служба приходит, говорят, что решили с акимиатом. Из 15 тысяч рейдов всего 627 протоколов, хотя каждый день происходят нарушения. Поэтому именно на работу общепита прошу обратить внимание», — сказал он городским службам саннадзора.

Мэр сказал, что видит, как работают ночные клубы, рестораны и тойканы, деятельность которых еще не разрешена.

«С чьего согласия, если акимиаты и штаб еще не разрешили? Если мы сейчас не будем держать эту ситуацию под контролем, 4 октября мы получим вторую волну, о которой сегодня все говорят», — еще раз предупредил Суракматов.

По данным мэрии, на 7 сентября в Бишкеке развернуто 233 избирательных участка, из них 65 в Ленинском районе, 59 в Октябрьском, 58 в Свердловском и в Первомайском районе — 51.

Сейчас городские власти работают над тем, чтобы создать все условия для безопасного голосования горожан: УИК подключают к интернету, устанавливают генераторы и пандусы для избирателей с инвалидностью.

За все время пандемии COVID-19 в Кыргызстане зафиксировано 44 521 случай заражения коронавирусом. Из них 17 714 случаев — почти 40% — приходится на Бишкек.

С 4 сентября началась предвыборная агитация к парламентским выборам. Она продлится до 3 октября — дня тишины, а на следующий день пройдет голосование.