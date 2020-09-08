Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 8 сентября отреагировал на замечания людей, критикующих строительство новой инфекционной больницы в Бишкеке.

«То, что некоторые наши граждане, не специалисты в строительстве, без должного понимания и правильной информации критикуют, немного неправильно. Осталось немного времени, если потерпим и дождемся окончания строительства, то сможем засвидетельствовать то, как эта больница была построена, какие там условия. […] Мы должны контролировать уже сейчас строительство, которое еще не окончено. Но если будет правильная критика, правильное отношение, то строителям, которые работают там днем и ночью в три смены, это будет поддержкой», — сказал он.

По его словам, больница строится из легких конструкций, потому что нужно было возвести здание быстро.

«Здание строится не из кирпичей. Его строят по специальным расчетам, чтобы оно противостояла холоду зимой и жаре летом, а также оборудуют специально для лечения инфекций, в частности для коронавируса», — добавил он.

Боронов добавил, что в больнице будут отдельные выходы для каждой палаты, чтобы избежать контакта с людьми в коридорах, а также реанимационный отдел с палатами интенсивной терапии. 4 сентября после публикации фотографий со строительства новой больницы, пользователи сети сравнили ее с «коровником» и «стойлом для овец».

На постройку больницы выделили 60 миллионов сомов из Фонда социального партнерства по развитию регионов. Строительство началось 25 июля, тогда правительство обещало завершить стройку всего за месяц, то есть до конца августа. Однако сейчас строительство здания завершено на 75%.

В разгар пандемии коронавируса по всему Кыргызстану в больницах не хватало мест для новых пациентов с коронавирусом.

Тогда правительству пришлось развернуть временные — дневные и ночные стационары, в них принимали пациентов в легкой формой COVID-19. Свой вклад внесли и волонтеры, которые помогали людям приезжая домой, это позволило разгрузить больницы до спада количества заболеваний.

После того как власти признали проблему с нехваткой мест они начали строительство новой больницы в Бишкеке и капитальный ремонт в нескольких больницах в областях. Эти меры принимаются для подготовки к возможной второй волне заражений COVID-19.

По данным минздрава, на 8 сентября в Кыргызстане всего выявили 44 526 случаев заражения коронавирусом. Из больниц с выздоровлением выписали 40 158 пациентов. Умерли за время пандемии 1 062 человека.