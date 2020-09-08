Фото ГУВД Бишкек: Шкура снежного барса

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила о задержании подозреваемого в незаконной продаже шкуры снежного барса. В ходе обыска, у 20-летнего парня обнаружили шкуру барса в его спортивной сумке.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконная охота» Уголовного кодекса. Его отпустили после допроса под обязательство о явке», — сообщили в пресс-службе ГУВД. Сейчас милиция ищет причастных к преступлению и устанавливает происхождение шкуры барса.

В Кыргызстане запрещена охота на снежных барсов — на их отстрел нельзя купить лицензию.

Снежный барс занесен в «Красную книгу» Кыргызстана как редкий вид животных, а за его отстрел грозит штраф до 1,5 миллионов сомов. По оценкам экологов, всего в мире насчитывается около 3,5 тысяч барсов, примерно 500 из них в Кыргызстане.

Барса внесли в Красную книгу в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».