Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 8 сентября рассказал о дистанционном обучении школьников Кыргызстана. По его словам, правительству удалось достичь хороших результатов при введении нового формата обучения.

«Несмотря на сложности, мы ввели дистанционное обучение в связи с [эпидемиологическими] условиями. Думаю, мы можем сказать, что на сегодняшний день мы достигли достаточно высоких результатов», — заявил Боронов.

Он подчеркнул, что правительство знает и решает существующие проблемы с нехваткой гаджетов для дистанционного обучения школьников.

«Министерству образования и другим госорганам были даны задания по полноценному обеспечению [школьников] интернетом и другой технической аппаратурой. […] Если такие проблемы где-то есть, не думайте, что правительство и государство не знают об этом. Мы работаем над тем, чтобы устранить эти проблемы. Как вы сами знаете, это для нас новая вещь. При нововведениях обязательно бывают проблемы», — заключил Боронов.

Правительство Кыргызстана ввело дистанционное образование в школах Кыргызстана в марте, когда в стране были выявлены первые случаи COVID-19. Таким образом, власти пытались обезопасить детей от угрозы заражения коронавирусом.

Однако программа обучения, которую разработало министерство образования для обучения школьников, выявило много проблем. Четвёртая четверть прошлого учебного года показала, что такая система образования подходит не всем — большая часть учебного материала находится в интернете, а в регионах Кыргызстана жители ограничены в его доступе. Ещё у них нет необходимых гаджетов, чтобы получать качественное образование и выходить на связь с учителем.

Родители школьников также рассказывают, что им приходиться много работать, чтобы прокормить свою семью. Из-за этого у них просто не остаётся времени, чтобы объяснить ребёнку материал, который ежедневно транслируется по телевизору. В итоге, родителям приходиться лишаться заработка либо уходить на работу, лишая ребёнка образования.

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