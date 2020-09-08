Бишкекчанка Умай Арыкова опубликовала на своей страничке в фейсбуке снимок, где 17 учеников обучаются сидя на полу — школьных парт и стульев у них нет. По словам Арыковой, фотография была сделана в Баткене.

«Слов нет. Это фото скинул учитель с юга. Цифровизация, онлайн-обучение, говорите. Это издевательство над детьми», — пишет Арыкова.

Издание 24.kg. со ссылкой на одну из жительниц Баткена сообщило, что эти школьники вынуждены заниматься дома у учительницы, потому что у большинства из них нет необходимых гаджетов и доступа в интернет.

Проблема с интернетом, нехваткой гаджетов и телевизоров особенно остро коснулась жителей регионов. Многие учителя и родители продолжают жаловаться, что из-за нового дистанционного формата обучения, ученики не могут получить качественное образование.

Власти Кыргызстана ввели онлайн-обучение в школах ещё в марте 2020 года. Таким образом они хотели обезопасить детей от заражения COVID-19.

Однако ещё четвертая четверть прошлого учебного года показала, что специальная обучающая программа, которую разработало министерство образования, подходит не всем школьникам Кыргызстана.

Для того, чтобы дети могли обучаться не выходя из дома, ведомство загрузило на специальные сайты обучающий материал, их также транслировали по телевизору. Однако не все семьи Кыргызстана имеют дома бесперебойный доступ в интернет, смартфон, компьютер и телевизор. Многие родители даже не могут загрузить деньги на баланс для связи с учителем — семьи лишились заработка из-за пандемии коронавируса и ограничений, который ввели власти для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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