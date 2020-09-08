Пресс-служба Кыргызского футбольного союза (КФС) сообщила, что Первомайский районный суд Бишкека 7 сентября прекратил дело в отношении болельщика, выбежавшего на поле во время матча Кыргызстан – Мьянма 10 октября 2019 года.

В КФС рассказали, что дело прекращено «в связи с примирением сторон». При этом в союзе добавили, что они не ставят своей целью наказание.

«Нам важен каждый болельщик, но есть и те, поддавшиеся чрезмерным эмоциям, [которые] вредят не только КФС, но и всему кыргызстанскому футболу. Это должно стать хорошим уроком всем остальным», — сообщили в союзе.

Сам болельщик принес извинения за свой поступок и призвал фанатов футбола соблюдать порядок.

Мужчина выбежал на поле 10 октября во время футбольного матча отборочной стадии к чемпионату мира 2022 года между сборными Кыргызстана и Мьянмы. Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил Кыргызстан, но не стал штрафовать за нарушения.

Кыргызский футбольный союз уже получал штраф от ФИФА в 2015 году: тогда союз оштрафовали на 28 тысяч долларов за другого выбежавшего на поле болельщика, а также за переполненность стадиона и брошенные с трибун на поле бутылки.