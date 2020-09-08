Журналист Арген Бактыбек уулу в апреле посетил юг Кыргызстана в числе волонтерской медиагруппы. В интервью «Клоопу» он рассказал, с каким проблемами столкнулись врачи при лечении пациентов с коронавирусом.

В коронавирус не верили даже те, кто болел. Мы поехали на юг страны в период, когда люди еще мало знали о коронавирусе. Врачам приходилось объяснять людям многое так как из-за недостаточной информированности они не верили в коронавирус. У кыргызстанцев были основания не верить — не было смертельных случаев и людям сложно объяснить то, чего они не знают. Люди придумывали свои версии, пытались придумать какое-то объяснение.

Меня удивляли истории тех, кто выздоровел, большинство абсолютно не верило, что коронавирус есть и они думали, что это простуда.

Одна такая история была в Сузакском районе — мы общались с зараженным пациентом. Он рассказал, что прибыл из Саудовской Аравии, вышел из самолета, в аэропорту был сильный ветер. Этот человек был уверен, что тогда и простыл.

Мужчина сказал врачу, что потерял вкус и обоняние, врач ответила, что это точно коронавирус, но он все равно отрицал.

Мы видели ту боль медиков, которая была внутри. В Ала-Буке мы говорили с сотрудниками медицинской бригады и видели ту боль, которая была внутри. Обычным семейным врачам, которые выполняют рутинную работу, пришлось очень быстро переквалифицироваться в сотрудников медбригад.

Им нужно было выезжать на очаги, общаться с зараженными и контактными лицами. Мы спросили у одного из врачей, чем она займется после пандемии. Она не смогла сдержать слез и заплакала — я увидел эту боль. До этого мы общались с врачами, они улыбались, но на самом деле они все очень тяжело переживали.

Некоторые не видели своих детей, потому что, если они работают в красной зоне, то проводят там неделю, а потом не могут поехать домой так как должны быть в обсервации.

Сотрудники мобильных бригад говорили, что им тяжело, потому что они имеют дело с чем-то непонятным, а некоторые пациенты им не верят. Многие думали, что врачи ходят туда-сюда и ничем не занимаются.

После того, как правительство объявило о компенсации в 200 тысяч сомов для заразившихся врачей, многих медработников стали обвинять в том, они заболевают специально, чтобы получить деньги.

Это все негативно влияло на психологическое состояние врачей. Им было плохо вдвойне — они работали неделями, не видя близких, а тут еще пациенты, которые не верят в вирус и обвиняют их в корысти.

Таблички на домах с зараженными и стигматизация. Многие люди с COVID-19, приехавшие из Саудовской Аравии, успели провести тои. Зараженных становилось больше и этого боялись, поэтому местные власти вешали таблички на дома тех, у кого выявили COVID-19. Надписи были не везде, местное самоуправление пыталось как-то обозначить дома с зараженными, чтобы люди перестали ходить друг к другу в гости.

Когда я увидел таблички, мне показалось, что это может привести к стигматизации. Ведь когда появилась информация о первых зараженных, которые вернулись из хаджа в Саудовской Аравии, некоторые кыргызстанцы начали обвинять религиозных людей в том, что они привезли коронавирус в страну и началась стигматизация.

Я подумал, что бесчеловечно вешать таблички, но после разговора с людьми, которые не верили в коронавирус, понял, почему так делают местные власти.

Фото: Арген Бактыбек уулу



Контрибьютор: Ислам Розиев