Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 68 случаев заражения COVID-19.

Бишкек – 13;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 11;

Таласская область – 7;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 8;

Джалал-Абадская область – 8;

Баткенская область – 16.

За все время пандемии в республике выявили 44 526 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Кыргызстане зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом в Кыргызстане зарегистрирована 1 062 случая смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 198 пациентов.

Бишкек – 84;

Ош – 4;

Чуйская область – 12;

Ошская область – 11;

Таласская область – 3;

Нарынская область – 7;

Иссык-Кульская область – 11;

Джалал-Абадская область – 33;

Баткенская область – 33.

Всего выписали 40 158 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Ошской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписался 21 медработник.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 158 медиков, из которых всего выздоровели 2 600 медработников.