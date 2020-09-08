Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 68 случаев заражения COVID-19.
- Бишкек – 13;
- Чуйская область – 4;
- Ошская область – 11;
- Таласская область – 7;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Джалал-Абадская область – 8;
- Баткенская область – 16.
За все время пандемии в республике выявили 44 526 случаев заражения коронавирусом.
За сутки в Кыргызстане зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом в Кыргызстане зарегистрирована 1 062 случая смерти среди пациентов с COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 198 пациентов.
- Бишкек – 84;
- Ош – 4;
- Чуйская область – 12;
- Ошская область – 11;
- Таласская область – 3;
- Нарынская область – 7;
- Иссык-Кульская область – 11;
- Джалал-Абадская область – 33;
- Баткенская область – 33.
Всего выписали 40 158 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Ошской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписался 21 медработник.
Всего COVID-19 подтвердился среди 3 158 медиков, из которых всего выздоровели 2 600 медработников.