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Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане выявили 68 случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек – 13;
  • Чуйская область – 4;
  • Ошская область – 11;
  • Таласская область – 7;
  • Нарынская область – 1;
  • Иссык-Кульская область – 8;
  • Джалал-Абадская область – 8;
  • Баткенская область – 16.

За все время пандемии в республике выявили 44 526 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Кыргызстане зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом в Кыргызстане зарегистрирована 1 062 случая смерти среди пациентов с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 198 пациентов.

  • Бишкек – 84;
  • Ош – 4;
  • Чуйская область – 12;
  • Ошская область – 11;
  • Таласская область – 3;
  • Нарынская область – 7;
  • Иссык-Кульская область – 11;
  • Джалал-Абадская область – 33;
  • Баткенская область – 33.

Всего выписали 40 158 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников коронавирус выявили у одного медика в Ошской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписался 21 медработник.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 158 медиков, из которых всего выздоровели 2 600 медработников.

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