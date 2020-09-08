Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 8 сентября сообщил, что запрет на въезд гражданам Кыргызстана в Россию «может быть снят в ближайшее время», в том числе для студентов, обучающихся в российских вузах.

Ранее студенты из Кыргызстана, обучающиеся в российских вузах, обратились к главе аппарата президента с просьбой помочь им вернуться в Россию. С 1 сентября в вузах России начался учебный год, а дистанционное обучение предусмотрено не для всех специальностей.

Студенты заявили, что готовы дважды сдать ПЦР-анализы и пройти двухнедельную самоизоляцию по прибытию в Россию.

Ранее медики-кыргызстанцы, прибывшие из России для борьбы с коронавирусом, также пожаловались, что не могут вернуться на работу из-за закрытых границ.

Правительство Российской Федерации в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыло границы для иностранных граждан с 18 марта.

В России живут и трудятся около 750 тысяч кыргызстанцев, больше половины из них в Москве — очаге распространения коронавируса в России.

Во время принятия российскими властями ограничительных мер из-за коронавируса, большинство из мигрантов потеряли работу. Некоторым удалось вернуться в Кыргызстан с помощью чартерных рейсов и коридора, открытого казахскими пограничниками.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили «Азаттыку», что с 1 сентября границы Российской Федерации будут открыты для трех категорий граждан: для близких родственников российских граждан, людей, имеющие вид на жительство и пациентов, нуждающихся в лечении в больницах.

Республиканский штаб 21 августа сообщил, что минздрав обновил список стран, в которых стабилизировалась эпидситуация по COVID-19. Теперь в Кыргызстан могут въехать граждане из 31 государства.

Также накануне правительство расширило список иностранных граждан, которые могут въехать на территорию Кыргызстана. Теперь в страну пропустят иностранных граждан и лиц без гражданства, которые:

Обучаются в кыргызских вузах — нужна справка с места учебы;

Имеют постоянный вид на жительство в Кыргызстане;

Едут лечиться в кыргызских медучреждениях — нужны подтверждающие это документы;

Едут на похороны близких родственников — нужно документальное подтверждение близкого родства и факта смерти.

Минздрав Кыргызстана будет рассматривать и возможно расширять список стран, которым откроет въезд, два раза в месяц — в первых и пятнадцатых числах.

17 марта власти Кыргызстана установили запрет на въезд иностранным гражданам в страну. Буквально за день до объявления первых случаев заражения COVID-19 в стране. Из-за ситуации с коронавирусом большинство стран мира тоже закрыли свои границы.