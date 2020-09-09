Член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев написал на своей странице в фейсбуке о том, что 8 сентября его вызвали на допрос в УВД Октябрьского района. По его словам, его обвиняют за репост статьи от 3 мая в нарушении неприкосновенности частной жизни. В пресс-службе Октябрьского РУВД сказали «Клоопу», что милиционеры затянули с допросом «из-за вспышки коронавируса».

К своему посту член ЦИК прикрепил снимки уголовного кодекса со статьей, по которой ему предъявили обвинение, закона «Об избирательных комиссиях» и репоста статьи из группы «kompromat.kg» от 3 мая 2020 года.

В статье паблика «kompromat.kg» на фейсбуке, которую прикрепил Осмоналиев, говорится о коррупционных кадровых связях в МИД Кыргызстана. В ней фигурирует имя Нурлан Абдрахманов. Речь идет о том времени, когда Абдрахманов был замминистра иностранных дел. Недавно его назначили на пост Генконсула Кыргызстана в турецком городе Стамбул.

«Карьера никому неизвестного и ничем не отличившегося Нурлана Абдрахманова пошла в гору после возвращения из Туркменистана в июне 2015 года при помощи его протеже. По указанию Жаныша Рустенбекова, Эрлан Абдылдаев назначает его директором Департамента кадров, позже Советником и руководителем своего секретариата. Затем 18 сентября 2017 года Сапар Исаков назначает Нурлана Абдрахманова заместителем министра», — пишут в паблике.

Также там описана якобы провалившаяся попытка Абдрахманова устроиться послом в Туркменистане в период коррупционных скандалов в МИД в 2018 году.

«Однако туркменская сторона продолжительное время не отвечала на ноту кыргызского МИД, тем самым туркмены дали знать, что не хотят видеть Нурлана Абдрахманова послом, так как будучи советником посольства в Ашхабаде, он занимался контрабандой сигарет», — объясняют причину отказа туркменского МИД в паблике.

В группе отметили, что Абдрахманов, при назначении генконсулом в Стамбуле «не владел ни одним иностранным языком», хоть и на сайте МИД «указано, что он владеет английским языком, злоупотребляет спиртными напитками, периодически уходит в запой».

«Не вызвали на допрос сразу из-за вспышки COVID-19»

Пресс-служба УВД Октябрьского района сообщила, что 30 мая к ним с заявлением обратился Абдрахманов.

Он пожаловался, что 3 мая в группе «Акыйкат KG» на фейсбуке аккаунты под именами «Малика Асылбек кызы» [создательница паблика “Акыйкат KG”] и «Кайрат-Кунтуу» распространяют про него и его коллег «недостоверные сведения, порочащие их честь и достоинство».

Заявление зарегистрировали в ЕРПП по статье 186 уголовного кодекса — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Милиционеры уверяют, что для «объективности проводится полное и всестороннее расследование».

Перерыв между датой заявления и допросом правоохранительные органы объяснили тем, что с мая по июль в Кыргызстане была вспышка коронавируса. По их словам, из-за нее следователи сфокусировались на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений и делах тех, кто уже находился под стражей.

«В настоящее время эпидситуация улучшилась, и следователи начали приглашать участников по остальным материалам досудебных производств. 7 сентября 2020 года следователем следственной службы УВД Октябрьского района города Бишкек лейтенантом милиции Камчибековым по телефону было сообщено Кайрату Осмоналиеву о том, что он будет приглашен по повестке для принятия процессуального решения по указанному материалу», — заключили в пресс-службе Октябрьского УВД.

Отказы ЦИК

В своем посте Осмоналиев «нехотя связал» свой вызов на допрос с отказом Центризбиркома в регистрации «одной из партий».

ЦИК отказала в регистрации трем партиям: «Кыргызстан», «Актив» и «Бутун Кыргызстан». После судебных тяжб комиссия все же зарегистрировала политобъединение «Кыргызстан». Тогда Осмоналиев поддерживал решение Центризбиркома и был против участия партии на выборах.

Но уже при отказе партии «Бутун Кыргызстан» 3 сентября из-за нарушений при составлении списков кандидатов, Осмоналиев и Атыр Абдрахматова выступили против решения коллег.

Knews.kg пишет, что Осмоналиев тогда обвинил Турсунбая Бакир уулу, который указал на нарушения «Бутун Кыргызстана», в исполнении политического заказа. Бакир уулу заявил, что на съезде партии его включили в список кандидатов, но документы в ЦИК сдали уже без его имени.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» подал иск в Административный суд Бишкека, чтобы обжаловать решение комиссии.