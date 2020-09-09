Что случилось?

Писательница Топчугүл Шайдуллаева написала на своей странице в соцсети, что ее знакомая, сотрудница бишкекской больницы в микрорайоне Джал, собирает паспорта.

«Друзья, невозможно молчать! Только что позвонила знакомая из больницы в Джале, директор им приказал принести всем по 10 паспортов. Что это такое?! Мы должны давать голос кому хотим. Давайте вместе бороться с такими сборщиками паспортов. Кто еще был в такой ситуации?» — написала Шайдуллаева.

Достор, унчукпай коюуга болбойт, азыр эле Жалдагы ооруканада иштеген бир таанышыбыз шайлоого карата паспортубузду … Publicerat av Топчугуль Шайдуллаева Måndag 7 september 2020

Ранее об эксплуатации врачей на выборах рассказывал и депутат Жанар Акаев.

«Месяц назад мы все почитали врачей из-за того что они достойно боролись с пандемией, а теперь мы их топчем. Ко мне приходили десятки врачей из детской больницы Бишкека. Их вынуждают принести паспорта, и зарегистрировать по форме №2», — сказал Акаев.

Акаев считает, что руководители, использующие своих сотрудников как админресурс, должны быть оштрафованы и сняты с должности.

«Беспочвенный разговор»

В микрорайоне Джал на юго-западе Бишкека находится Наццентр охраны материнства и детства (он же Охматдет). Глава центра Камчыбек Узакбаев отрицает, что сотрудников больницы используют, как админресурс.

«Это абсолютно беспочвенный разговор. Абсолютно недостоверная информация», — сказал он «Клоопу». А в интервью «Азаттыку» он заявил, что, наоборот, просил сотрудников не продавать голоса и голосовать за тех, за кого они посчитают нужным.

«Нельзя выбирать кого-то только потому, что так сказал руководитель. Сейчас народ уже хорошо понимает, что такое демократия», — сказал он.

*Супруга Узакбаева — экс-депутатка Эльмира Джумалиева, участвует в грядущих выборах в парламент как кандидатка от «Биримдика».

Никакой политики

Минздрав сообщил «Клоопу», что 7 сентября все руководители были предупреждены о том, что не должны заниматься политикой.

«На собрании министр [Сабиржан Абдикаримов] всем говорил “мы занимаемся не политикой, а лечением больных. Лучше давайте готовиться к сезону гриппа, который обострится к осени и зимой. Если руководители будут замешаны в каких-то незаконных действиях, связанных с выборами, будут приняты соответствующие меры”» — сказала пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова.