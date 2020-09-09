Кандидатка от партии «Реформа» Бурул Усманали на своей странице в фейсбуке сообщила о сборе паспортов в Узгенском районе Ошской области.

«Пока Реформа бегает на агитации, коррупционно денежные партии играют совсем по другим схемам и правилам. у них в голове купи-продай. Собирают паспорта, потом говорят, дадут по 1000 сом. Внимание трюк: еще 1000 после голосования!» — написала она, приложив скриншот переписки.

Пока Реформа бегает на агитации, коррупционно денежные партии играют совсем по другим схемам и правилам. у них в голове... Опубликовано Burul Usmanali Понедельник, 7 сентября 2020 г.

Усманали сообщила имя мужчины, занимавшегося подкупом, в ЦИК, прокуратуру и самой партии, от лица которой он этим занимался. Этой партией оказалась «Мекеним Кыргызстан».

«Будем выяснять обстоятельства. Такое явление — против политики партии», — сообщила под постом Усманали кандидатка от «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова.

«Все фейки»

Кандидатка от «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова нашла мужчину, которого источник Усманали уличал в подкупе. Алканова сняла видео, в котором представила мужчину — а он отрицал, что собирал паспорта.

Этот человек НА САМОМ ДЕЛЕ ДАВАЛ деньги, мой источник опознал его и смеялся долго….. Эльнура Алканова, я уже буду с… Publicerat av Burul Usmanali Onsdag 9 september 2020

Усманали подтвердила, что ее источник имел в виду именно этого мужчину — Алканову она считает заинтересованным лицом. Тогда «Мекеним Кыргызстан» обвинил партию «Реформа» в распространении фейков — обращение политобъединения опубликовал 24.kg, упомянув в конце материала, что публикация была оплачена.

В статье опубликовали видео, на котором пожилой мужчина стоял посреди поля кукурузы и настаивал, что ему некогда заниматься подкупом, он занят сбором урожая.

«Мы призываем наших избирателей не верить откровенно грязным фейкам, которые распространяют члены других партий», — настаивает «Мекеним Кыргызстан» и называет «Реформу» «любителями фейков и исполнителями грязной работы».

«Мекеним Кыргызстан» — партия, также известная, как «партия Матраимовых». От нее в парламент баллотируются депутат Искендер Матраимов, адвокат влиятельного клана Канатбек Азиз, а также другие сторонники семьи — например, экс-спикер Ахматбек Келдибеков.

Матраимовы — влиятельный клан кыргызских чиновников, а члены семьи — фигуранты журналистских расследований о коррупции и контрабанде. После выхода каждого из расследований репутацию клана пытались обелить в комментариях десятки фейковых аккаунтов.

Расследования стали причиной серии митингов «Реакция» — кыргызстанцы выходили на митинги, требовали задержания экс-зампреда таможни Райыма Матраимова, реформ и борьбы с коррупцией.

Часть из этих людей создало политобъединение «Реформа» — партии удалось внести избирательный залог и зарегистрироваться для участия в выборах. В состав партии входят активисты, юристы, правозащитники и другие активные граждане. «Реформу» поддержал депутат Дастан Бекешев — но сам он в выборах участвовать не намерен.