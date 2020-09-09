Центральная избирательная комиссия проверила на судимость 1912 зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента. По итогам проверки, 1641 кандидат не имеет судимости, а у 19 человек дело находится на стадии рассмотрения в суде. При этом ЦИК не озвучила имена кандидатов, которые были фигурантами уголовных дел.
Больше всего кандидатов, которые были ранее судимы, пойдут на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан». По данным ЦИК, в политобъединении 29 человек имеют погашенную судимость, а в отношении одного пока нет решения судебных органов.
Больше всего незавершённых судебных дел у кандидатов из Социал-Демократов. В этой партии у семи человек они ещё на стадии рассмотрении суда.
Согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», кандидаты не имеют права баллотироваться в парламент, если у них не снята или не погашена судимость. Это означает, что депутатом может стать любое лицо после погашения судимости.
Несмотря на то, что ЦИК не публикует имена кандидатов с судимостью, в СМИ достаточно широко освещались судебные дела многих чиновников и депутатов парламента.
Например, кандидат в депутаты парламента от партии «Кыргызстан» Талант Мамытов в 2013 году был осужден на один год по обвинению в попытке «насильственного захвата власти». Судимость была погашена в 2015 году.
По этому же делу проходил кандидат в депутаты от партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев. Погашение его судимости произошло также в 2015 году — за несколько месяцев до начала парламентских выборов в Кыргызстане.
Другой кандидат в депутаты от партии «Мекенчил», бывший министр социального развития Равшанбек Сабиров, в 2013 году был приговорён к пяти годам лишения свободы за вымогательство взятки. Уже в 2014 году его освободили досрочно по амнистии.
Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» и родственник семьи Матраимовых, Ахматбек Келдибеков в 2015 был осуждён по статье «Коррупция» и «Злоупотребление служебных полномочий». В 2016 году суд приговорил его к выплате штрафа в 10 миллионов сомов.
Кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Омурбек Бакиров в 2010 году обвинялся в попытке силового свержения Временного правительства. Кроме того, в 2004 году в отношении Бакирова и криминального авторитета Алманбета Анапияева, было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство».
Связь депутатов с ОПГ
Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев сообщал, что за некоторыми партиями, идущими на выборы в парламент в октябре 2020 года, стоят члены организованных преступных группировок (ОПГ). По его словам, партии Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш» связаны с кримавторитетом Колей Кыргызом — он же Камчы Кольбаев.
Но в парламент не раз проходили депутаты, которых в МВД или СМИ упоминали, как членов ОПГ.
По данным СМИ, депутат парламента и кандидат от партии «Кыргызстан» Тазабек Икрамов состоит в ОПГ и на учёте в милиции.
Кроме того, Икрамову в 2009 году предъявляли обвинение в том, что он был заказчиком похищения сына бывшего депутата Жогорку Кенеша Жусупжана Жээнбекова.
В 2015 году сообщалось, что группа членов партии «Онугуу-Прогресс» во главе с Икрамовым избила представителя «Бир Бола».
В партии «Биримдик» состоит Бакытбек Джетигенов, который по словам экс-главы МВД Абдылды Суранчиева, имеет связь с ОПГ.
Депутат Урмат Самаев — зампред комитета ЖК по правопорядку. Он же известен по прозвищу «Чемпион» и незадолго до назначения в комитет упоминался в СМИ в связи с перестрелкой контрабандистов в Токмаке.
Были кримавторитеты и среди уже умерших депутатов. Например, в 2006 году, кримавторитет Рыспек Акматбаев победил на выборах в парламент, однако спустя месяц был убит.
Ещё одного убитого депутата парламента Баямана Эркинбаева тоже связывали с криминальным миром — следствие считало, что именно это стало причиной его убийства в 2005 году.
Согласно действующему законодательству, официально только суд может определить и признать человека членом организованной преступной группировки. В Кыргызстане нет ни одного человека, получившего подобный статус через суд.