Центральная избирательная комиссия проверила на судимость 1912 зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента. По итогам проверки, 1641 кандидат не имеет судимости, а у 19 человек дело находится на стадии рассмотрения в суде. При этом ЦИК не озвучила имена кандидатов, которые были фигурантами уголовных дел.

Больше всего кандидатов, которые были ранее судимы, пойдут на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан». По данным ЦИК, в политобъединении 29 человек имеют погашенную судимость, а в отношении одного пока нет решения судебных органов.

Больше всего незавершённых судебных дел у кандидатов из Социал-Демократов. В этой партии у семи человек они ещё на стадии рассмотрении суда.

Согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», кандидаты не имеют права баллотироваться в парламент, если у них не снята или не погашена судимость. Это означает, что депутатом может стать любое лицо после погашения судимости.

Несмотря на то, что ЦИК не публикует имена кандидатов с судимостью, в СМИ достаточно широко освещались судебные дела многих чиновников и депутатов парламента.

Например, кандидат в депутаты парламента от партии «Кыргызстан» Талант Мамытов в 2013 году был осужден на один год по обвинению в попытке «насильственного захвата власти». Судимость была погашена в 2015 году.

По этому же делу проходил кандидат в депутаты от партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев. Погашение его судимости произошло также в 2015 году — за несколько месяцев до начала парламентских выборов в Кыргызстане.

Другой кандидат в депутаты от партии «Мекенчил», бывший министр социального развития Равшанбек Сабиров, в 2013 году был приговорён к пяти годам лишения свободы за вымогательство взятки. Уже в 2014 году его освободили досрочно по амнистии.

Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» и родственник семьи Матраимовых, Ахматбек Келдибеков в 2015 был осуждён по статье «Коррупция» и «Злоупотребление служебных полномочий». В 2016 году суд приговорил его к выплате штрафа в 10 миллионов сомов.

Кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Омурбек Бакиров в 2010 году обвинялся в попытке силового свержения Временного правительства. Кроме того, в 2004 году в отношении Бакирова и криминального авторитета Алманбета Анапияева, было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство».

Связь депутатов с ОПГ

Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев сообщал, что за некоторыми партиями, идущими на выборы в парламент в октябре 2020 года, стоят члены организованных преступных группировок (ОПГ). По его словам, партии Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш» связаны с кримавторитетом Колей Кыргызом — он же Камчы Кольбаев.

Но в парламент не раз проходили депутаты, которых в МВД или СМИ упоминали, как членов ОПГ.

По данным СМИ, депутат парламента и кандидат от партии «Кыргызстан» Тазабек Икрамов состоит в ОПГ и на учёте в милиции.

Кроме того, Икрамову в 2009 году предъявляли обвинение в том, что он был заказчиком похищения сына бывшего депутата Жогорку Кенеша Жусупжана Жээнбекова.

В 2015 году сообщалось, что группа членов партии «Онугуу-Прогресс» во главе с Икрамовым избила представителя «Бир Бола».

В партии «Биримдик» состоит Бакытбек Джетигенов, который по словам экс-главы МВД Абдылды Суранчиева, имеет связь с ОПГ.

Депутат Урмат Самаев — зампред комитета ЖК по правопорядку. Он же известен по прозвищу «Чемпион» и незадолго до назначения в комитет упоминался в СМИ в связи с перестрелкой контрабандистов в Токмаке.

Были кримавторитеты и среди уже умерших депутатов. Например, в 2006 году, кримавторитет Рыспек Акматбаев победил на выборах в парламент, однако спустя месяц был убит.

Ещё одного убитого депутата парламента Баямана Эркинбаева тоже связывали с криминальным миром — следствие считало, что именно это стало причиной его убийства в 2005 году.

Согласно действующему законодательству, официально только суд может определить и признать человека членом организованной преступной группировки. В Кыргызстане нет ни одного человека, получившего подобный статус через суд.