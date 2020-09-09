Эрмек Нургазиев. Фото: Барс Медиа

Коротко:

Конфликт между бизнесменом Эрмеком Нургазиевым, который сейчас идет на выборы от партии «Кыргызстан», и адвокатессой Ольгой Новохатской произошел год назад — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара, но правоохранительные органы не призвали Нургазиева к ответственности.

В 2020 году она узнала, что Нургазиев баллотируется в депутаты парламента и публично рассказала о том, что он ударил ее в лицо. Нургазиев не стал отрицать рукоприкладство, тем более что есть видео нападения. Однако он утверждает, что сделал это «рефлекторно, в ответ на провокацию», а женщина рассказывает об этом для «антипиара». Также он говорит журналистам, что она мошенница и даже обещает заняться ею после выборов.

Подробно:

Ольга Новохатская — адвокатесса, которая защищает в суде интересы дольщиков «Альянс Курулуш Плюс». Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили.

По словам Новохатской, недостроенное жилье от «Альянс Курулуш Плюс» пообещал достроить глава компании «ЭММА Строй» Эрмек Нургазиев, но работа сделана некачественно. Кроме того она заявила, что с оплативших 100% стоимости дольщиков просят доплатить еще, или их квартиры продадут.

*Об этом же в феврале на пресс-конференции рассказывала одна из дольщиц — Нургазиев настаивал, что против него выступают три-четыре человека, которые не хотят платить за строительство квартир.

7 сентября 2019 года Новохатская вступила в спор с застройщиком Эрмеком Нургазиевым и он ударил ее в лицо. На видео видно, что Нургазиев ударил Новохатскую в лицо, в область между виском и ухом.

Новохатская утверждает, ссылаясь на медэкспертизу, что была на шестой неделе беременности и после удара у нее произошел выкидыш. Также она получила травму уха с потерей слуха на 30%.

Она обратилась в милицию, но, по ее словам, за год дело так и не сдвинулось. Она жалуется на угрозы, в том числе опасается, что дело могут возбудить на нее. Узнав, что Нургазиев баллотируется, она решила рассказать о конфликте публично.

Нургазиев не отрицает, что ударил ее. Но он обвиняет адвокатессу в провокации — якобы она сама на него бросилась и кандидат в депутаты рефлекторно ее ударил.

«Они специально подготовили камеру и начали провокацию. В один момент она дала мне пощечину, я рефлекторно ответную реакцию сделал, дал ей по лицу», — говорит Нургазиев.

Он называет ее мошенницей, которая начала «антипиар» против него из-за выборов в парламент, и подвергает сомнению справки о нанесенном её здоровью вреде.

«Год прошел, они видео сохранили, сделали монтаж, обрезку, узнав, что я иду в политику, стали распространять видео с фейковых аккаунтов», — считает он.

Нургазове заявил, что у него есть «бумажные свидетельства» того, что Новохатская мошенница. Изданию «Kaktus. media» Нургазиев пообещал «заняться» адвокатессой после выборов. А «Фрунзе ТВ» он пообещал, что обратится в органы, чтобы ее проверили на мошенническую деятельность и подаст на нее в суд, защищая свои честь и достоинство.

«Я считаю, что это заказ. Они делают антипиар мне и партии», — настаивает политик.