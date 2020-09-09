Административный суд Бишкека удовлетворил иск лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова против Центризбиркома. ЦИК 3 сентября отказалась регистрировать политобъединение из-за нарушений при составлении списка кандидатов.

Судья Анар Эгембердиева решила, что отказ ЦИК в регистрации был «незаконным», так как «Бутун Кыргызстан» не нарушал закона при составлении списков.

Мадумаров после объявления решения суда сказал, что теперь политобъединение «доказало несостоятельность решения и превышение своих полномочий Центризбиркома».

Первое заседание суда состоялось 7 сентября. После прений сторон судья Эгембердиева объявила перерыв до 9 сентября. Во время обоих заседаний у здания админсуда собирались сотни сторонников партии «Бутун Кыргызстан» с требованием справедливого суда.

«ЦИК приняла политическое решение»

Лидер «Бутун Кыргызстана» Мадумаров на пресс-конференции 4 сентября заявил, что Центризбирком принял не правовое, а политическое решение. По его словам, у него на руках уже было решение ЦИК о регистрации партии, которое комиссия «поменяла по звонку».

«Это значит, что, возможно, во время 40-минутного перерыва поступил откуда-то звонок, приказ, в общем. И решение было изменено. Причина одна: «Бутун Кыргызстан» — единственная партия, оппонирующая сегодняшней власти. Посмотрите на результаты всех опросов, она далеко впереди других партий, в среднем до 21%. Причина их страха в этом», — считает лидер партии.

Перед первым судебным заседанием он сказал, что три дня консультировался с юристами, которые не нашли «ни одной причины отказа в регистрации».

На этом же процессе адвокатка партии Юлия Богданова запросила пригласить на следующее заседание двух членов ЦИК, которые не поддержали решение комиссии — Атыр Абдрахматову и Кайрата Осмоналиева.

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«К судье претензий у нас нет, она ведет себя корректно и грамотно. Но удивляет, что перерыв объявили до послезавтра. Предвыборная агитация уже началась, каждая минута важна», — передает слова Мадумарова после процесса 7 сентября «Азаттык».

Почему ЦИК отказала?

Центризбирком 3 сентября зарегистрировала списки 15 партий для участия в парламентских выборах. Два политобъединения — «Бутун Кыргызстан» и «Актив» — получили отказ из-за «нарушений» избирательного законодательства.

На нарушения со стороны «Бутун Кыргызстана» указал бывший кандидат от партии Турсунбай Бакир уулу. Он обратился с жалобой в ЦИК, когда не обнаружил свое имя в списке кандидатов от партии, представленный комиссии.

На заседании рабочей группы Центризбиркома было показано видео со съезда, на котором произносилась фамилия Бакир уулу. Но позже ее уже не было в списке кандидатов от партии.

Зампредседателя комиссии Абдыжапар Бекматов в интервью Азаттык сказал, что этим была нарушена 60 статья закона «О выборах депутатов парламента».

«Список не должен подвергаться изменениям, если только кто-то не покинет его. Мы все видели по видеоматериалам, что [голосование] прошло без анонимности. Все это видели, никто не может сказать, что это ложь», — считает Бекматов.

Спор Бакир уулу и «Бутун Кыргызстана»

Политик Турсунбай Бакир уулу 26 августа заявил, что партия «Бутун Кыргызстан» нарушила избирательное законодательство.

По его словам, на съезде партии он голосовал за определенный список кандидатов — но ближе к выборам список изменили и он оказался на 22 месте, а после и вовсе пропал из списка.

Бакир уулу утверждает, что впереди него в списке поставили людей, предоставивших партии деньги.

«Я спросил, сколько они заплатили. В Ответ Курсан Асанов сообщил: “Агай, не обижайтесь, они дали по 200 тыс. долларов”», — говорит Бакир уулу.

Бывший депутат пожаловался об этом в ЦИК, но комиссия посоветовала решить дело в суде, так как она «не имеет полномочий проверять процедуру составления списка». Тогда Бакир уулу заявил, что собирается «искать истину в судах, даже если они на Венере».

С 4 сентября началась предвыборная агитация партий. Она продлится до 3 октября — дня тишины, на следующий день пройдет само голосование за партии в парламент.