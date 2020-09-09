Пресс-служба министерства образования прокомментировала фотографию, на которой ученики начальных классов обучаются на полу дома у учительницы. По данным минобраза, фото сделала учительница начальных классов средней школы имени Мусы Кадыра, которая находится в 50 км от районного центра в приграничной зоне.

Этот снимок из Баткена 8 сентября опубликовала на своей странице в фейсбуке пользовательница Умай Арыкова. На нем 17 учеников выполняют задание, сидя на полу частного дома, без школьных парт и стульев.

«Слов нет. Это фото скинул учитель с юга. Цифровизация, онлайн-обучение, говорите. Это издевательство над детьми», — написала Арыкова.

Информагентство 24.kg со ссылкой на одну из жительниц Баткена сообщило, что эти школьники вынуждены заниматься дома у учительницы, потому что у большинства из них нет необходимых гаджетов и доступа в интернет.

Минобразования же уверяет, что это был показательный урок для родителей — у них возникли вопросы по обратной связи. Так, по вервии ведомства, 2 сентября учительница пригласила учеников к себе домой, чтобы на деле показать, как работает обратная связь.

«Во время урока учитель рассаживала школьников с учетом социальной дистанции и объясняла каждому необходимость ношения маски. Урок длился 15 минут, после этого все занятия проходят дистанционно. […] Министерство образования высоко оценивает стремление учителя обучать детей, ее любовь к своей профессии, усилия по разъяснению действия обратной связи, проявленный энтузиазм учеников и учителя», — сообщили в ведомстве.

Также представители минобраза «объяснили учительнице, что во время пандемии для всех преподавателей действуют одинаковые условия», но ей для организации обратной связи спонсоры предоставят ноутбук.

«8 сентября заместитель министра образования Надира Джусупбекова переговорила с учителем, заверив, что ей будет предоставлена методическая, техническая, материальная и моральная поддержка», — сообщили в министерстве.

Пресс-служба ведомства также добавила, что видеоуроки минобраза транслируются на телеканалах «Баластан» и «Илим жана билим», доступны на образовательном портале, а обратная связь проходит через приложения Zoom и WhatsApp.

Онлайн-образование и пандемия

Власти Кыргызстана ввели онлайн-обучение в школах ещё в марте 2020 года. Таким образом они хотели обезопасить детей от заражения COVID-19. Однако ученики первых классов ходят учиться в школу. Если эпидситуация улучшится, то все ученики вернутся в стены школ.

Проблема с интернетом, нехваткой гаджетов и телевизоров особенно остро коснулась жителей регионов. Многие учителя и родители продолжают жаловаться, что из-за нового дистанционного формата обучения ученики не могут получить качественное образование.

Ещё четвертая четверть прошлого учебного года показала, что специальная обучающая программа, которую разработало министерство образования, подходит не всем школьникам Кыргызстана. Так как не все семьи Кыргызстана имеют дома бесперебойный доступ в интернет, смартфон, компьютер и телевизор.

Многие родители даже не могут загрузить деньги на баланс для связи с учителем — семьи лишились заработка из-за пандемии коронавируса и ограничений, который ввели власти для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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