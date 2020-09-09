Акушер-гинеколог Арсен Аскеров на брифинге 9 сентября сообщил, что в Кыргызстане с марта зафиксировано 16 смертельных случаев среди беременных женщин, зараженных коронавирусом.

По его словам, у них были тяжелые формы болезни, и спасти их не удалось, несмотря на оказываемое лечение.

Аскеров отметил, что от COVID-19 вылечились 536 беременных, и сейчас они находятся под наблюдением врачей.

«Беременные женщины с легкой формой коронавируса проходили лечение амбулаторно. Со средней и тяжелой формой болезни находились на стационарном лечении в родильном доме №2. На данный момент, в связи с уменьшением числа случаев заражения, они проходят лечение в инфекционных отделениях», – рассказал Аскеров.

По его словам, на сегодняшний день были внесены изменения по диагностике и лечению коронавируса у беременных женщин.

С начала пандемии в Кыргызстане зафиксировано 44 613 случаев COVID-19 и пневмонии, из них умерли 1 063 человека. При этом стоит учитывать, что Минздрав искусственно сократил данные в статистике о смертях, убрав из нее порядка 400 случаев.

Минздрав настаивает, что у этих зараженных коронавирусом были другие болезни, которые и стали причиной смерти, хотя ВОЗ считает в таких случаях главной причиной смерти именно коронавирус.