В Таласской области женщина в течение часа дважды подверглась изнасилованию со стороны односельчан 11 декабря 2019 года. Судья Таласского районного суда прекратил дело в связи с примирением сторон 28 августа 2020 года.

Обвинения в изнасиловании предъявили двум уроженцам села Уч-Эмчек, они ожидали приговора, находясь под домашним арестом.

По данным следствия, один из них 11 декабря 2019 года примерно в 11 вечера пришел домой к потерпевшей и спросил, где находится ее супруг. Женщина в это время занималась делами по хозяйству. Она ответила, что ее супруг уехал в областной центр. После этого мужчина скрутил ей руки и, применив силу, изнасиловал.

Спустя час, во двор дома вошел второй мужчина, и ничего не сказав, также скрутил ей руки и изнасиловал.

Во время суда адвокаты подсудимых ходатайствовали о том, что они примирились с потерпевшей стороной, о чем свидетельствует заключенное соглашение. Они попросили суд прекратить дело.

Адвокат потерпевшей также ходатайствовал о прекращении дела.