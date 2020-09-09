Фото из соцсетей Леры Сыдыгалиевой

Руководительница Добровольного отряда спасателей Лера Сыдыгалиева рассказала, что ее команда получила крупные штрафы за нарушение правил дорожного движения во время пандемии. Она продемонстрировала штрафы, выписанные только на одного из своих волонтеров, на общую сумму в 7500 сомов.

Сыдыгалиева и волонтеры развозили больных с COVID-19 по больницам и иногда нарушали правила. Еще в июле ГУБДД признало, что с пациентами «промедление опасно для жизни и водители были вынуждены нарушать», поэтому волонтеры могли обжаловать полученные штрафы, если обратятся с ходатайством.

Добровольный отряд спасателей направил ходатайство, но встретился с бюрократией.

«И самое противное услышать из уст должностных лиц такую фразу : «А зачем вы лезли спасать? Кто вас просил? Теперь вот и оплачивайте штрафы!” А оплачивать — нечем. Все заначки и сбережения потрачены на бензин, сизы, кислород и комплектующие. Это волонтеры, никто их особо не спонсировал, зарплату не платил», — рассказала Сыдыгалиева на своей странице в фейсбуке утром 9 сентября.

По словам Сыдыгалиевой, волонтеров попросили предоставить документы, которые доказывали бы, что в момент фиксации штрафа они везли тяжелобольного пациента.

После того, как волонтеры обратились в Минздрав, замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев подписал обращение в ГУОБДД, подтверждающее, что Добровольный отряд спасателей во время пандемии «оказали содействие организациям здравоохранения». Сыдыгалиева опубликовала документ Минздрава около 12 часов 9 сентября — она считает, что дело сдвинулось с «мертвой точки».

«Сейчас дело принципа, добиться справедливости в этом вопросе, добиться списания штрафов, добиться того, чтобы выполнили свое обещание! Мы все с свами налогоплательщики, мы оказываем огромную поддержку, а нас штрафуют и мы вновь отдавать свои средства? Нет! Хватит!» — написала она в фейсбуке.

В Минздраве «Клоопу» подтвердили, что отправили письмо в ГУОБДД по поводу штрафов, выписанных Добровольному отряду спасателей — и что в управлении уже должны «прорабатывать и решить вопрос».