Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 87 случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 27;
- Баткенская область — 17;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Ошская область – 11;
- Чуйская область — 8;
- Иссык-Кульская область – 7;
- Таласская область – 2;
- Ош – 2.
За все время пандемии в республике выявили 44 613 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 178 пациентов.
- Бишкек — 88;
- Баткенская область — 26;
- Ошская область — 15;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Чуйская область — 13;
- Джалал-Абадская область — 12;
- Таласская область — 5;
- Ош — 3;
- Нарынская область — 2.
Всего выписали 40 336 пациентов из домашней изоляции и стационаров по всей стране.
За сутки коронавирус выявили у одного медработника в Джалал-Абадской области. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 16 медиков.
Всего COVID-19 подтвердился среди 3 159 медиков, из которых всего выздоровели 2 616 медработников.
За сутки зарегистрирована одна смерть пациента с COVID-19 в Таласской области. Таким образом в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 535 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 373 человека.