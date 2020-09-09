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Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 87 случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 27;
  • Баткенская область — 17;
  • Джалал-Абадская область — 13;
  • Ошская область – 11;
  • Чуйская область — 8;
  • Иссык-Кульская область – 7;
  • Таласская область – 2;
  • Ош – 2.

За все время пандемии в республике выявили 44 613 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 178 пациентов.

  • Бишкек — 88;
  • Баткенская область — 26;
  • Ошская область — 15;
  • Иссык-Кульская область — 14;
  • Чуйская область — 13;
  • Джалал-Абадская область — 12;
  • Таласская область — 5;
  • Ош — 3;
  • Нарынская область — 2.

Всего выписали 40 336 пациентов из домашней изоляции и стационаров по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у одного медработника в Джалал-Абадской области. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 16 медиков.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 159 медиков, из которых всего выздоровели 2 616 медработников.

За сутки зарегистрирована одна смерть пациента с COVID-19 в Таласской области. Таким образом в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 535 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 373 человека.

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