Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 87 случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 27;

Баткенская область — 17;

Джалал-Абадская область — 13;

Ошская область – 11;

Чуйская область — 8;

Иссык-Кульская область – 7;

Таласская область – 2;

Ош – 2.

За все время пандемии в республике выявили 44 613 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 178 пациентов.

Бишкек — 88;

Баткенская область — 26;

Ошская область — 15;

Иссык-Кульская область — 14;

Чуйская область — 13;

Джалал-Абадская область — 12;

Таласская область — 5;

Ош — 3;

Нарынская область — 2.

Всего выписали 40 336 пациентов из домашней изоляции и стационаров по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у одного медработника в Джалал-Абадской области. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 16 медиков.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 159 медиков, из которых всего выздоровели 2 616 медработников.

За сутки зарегистрирована одна смерть пациента с COVID-19 в Таласской области. Таким образом в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 535 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 373 человека.