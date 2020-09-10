В ЦИК прошла жеребьевка партий по расположению в бюллетене. Возглавила список «Биримдик», от которой баллотируется брат президента Асылбек Жээнбеков. Под №2 идет «Мекенчил» Камчыбека Ташиева, №3 — «Ыйман Нуру», члены которой еще недавно жаловались на давление со стороны «Мекеним Кыргызстан».

Сама «Мекеним Кыргызстан», известная как «партия Матраимовых» идет под №4, а сразу за ней оппозиционная партия «Реформа» — №5.

«Ата-Мекен» идет под №6, «Замандаш» — №7, а наконец зарегистрированная для участия в выборах «Бутун Кыргызстан» под №8.

Партия детей бывшего президента Алмазбека Атамбаева — «Социал-Демократы» — пойдут на выборы под №9, а №10 стала «Мекен Ынтымагы». №11 в списке — Партия ветеранов войны в Афганистане.

Под №12 в выборах будет участвовать «Ордо», №13 присвоен «Бир Болу», а №14 — «Республике». Восстановленная в праве участвовать в выборах партия «Кыргызстан» получила №15, а №16 стала партия «Чон-Казат», образовавшаяся из одноименного движения.

Выборы в парламент пройдут уже 4 октября, партии приступили к агитации и привлечении избирателей.