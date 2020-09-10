‒ Сначала нас приняли хорошо, мы включились в работу. По окончании смены сказали, что заработная плата будет перечислена нам на счет в середине августа. Вот с тех пор ждем эти деньги. Говорили, что за один день работы там будут выплачивать по 2500 сомов. Сколько добавили тем, кто работал в больнице, не знаю. На базе «Ганси» я проработала около 10 дней, потом там отделение закрыли, а нас отправили в обсерватор в гостинице. Мы требуем выплатить нам зарплату, а Минздрав говорит, что к ним на баланс не поступают деньги. В обсерваторе «Ганси» Министерство чрезвычайных ситуаций создало для нас хорошие условия. Трехразовое горячее питание, компот, вода в бутылках. А в том, на базе гостиницы, никто не заботился о нас, все кивали друг на друга. Пришлось очень трудно, условия для лечения больных почти не было.