Оригинал материала опубликован в «Азаттыке«.
В Кыргызстане 3 158 медработникам, переболевшим коронавирусом, выплатили по 200 тысяч сомов. Из семей более чем 70 умерших медиков родственники лишь 18 получили компенсации по 1 млн сомов. А суммы доплат, начисленные работавшим в «красной зоне» сотрудникам системы здравоохранения, не известны.
В июле 2020 года, когда в Кыргызстане обострилась ситуация с COVID-19 и не хватало врачей и среднего медицинского персонала, Гульназ Орозалиева, которая по профессии является медсестрой, по приглашению правительства начала работать в «красной зоне» в обсерваторе «Семетей», открытом на территории бывшей военной американской авиабазы «Ганси».
Она трудилась около 10 дней с середины августа в отделении реанимации, где лежали тяжелобольные пациенты. По ее словам, сейчас она пытается выбить заработную плату за те отработанные дни в «красной зоне», стучится во все двери:
‒ Сначала нас приняли хорошо, мы включились в работу. По окончании смены сказали, что заработная плата будет перечислена нам на счет в середине августа. Вот с тех пор ждем эти деньги. Говорили, что за один день работы там будут выплачивать по 2500 сомов. Сколько добавили тем, кто работал в больнице, не знаю. На базе «Ганси» я проработала около 10 дней, потом там отделение закрыли, а нас отправили в обсерватор в гостинице. Мы требуем выплатить нам зарплату, а Минздрав говорит, что к ним на баланс не поступают деньги. В обсерваторе «Ганси» Министерство чрезвычайных ситуаций создало для нас хорошие условия. Трехразовое горячее питание, компот, вода в бутылках. А в том, на базе гостиницы, никто не заботился о нас, все кивали друг на друга. Пришлось очень трудно, условия для лечения больных почти не было.
Когда мы стали возмущаться, наоборот, начали нас ругать, вплоть до того, что пригрозили: не нравится — уходите. А как мы уйдем, не получив заработанное по закону?
А когда мы стали требовать наши деньги, руководивший нами главный врач, другие медсестры начали пугать нас: «Захотим, напишем, что вы вообще не работали, уничтожим табель и не выдадим зарплату. И что вы тогда сделаете?». Вместе со мной в одну смену работали шесть человек: два врача, две медсестры и два фельдшера. Они, как и я, ждут, когда поступят деньги.
Документы покойного вернули обратно
Фельдшер Службы скорой помощи села Новопокровка Ысык-Атинского района Валерий Гаук в период обострения ситуации с коронавирусом практически один лечил всех местных жителей, а в конце июня заболел сам и обратился за помощью в госпиталь «Семетей».
Из-за отсутствия там условий он по собственному желанию покинул больницу и умер дома, на руках родителей. У Валерия Гаука остались двое маленьких сыновей.
Его сестра Ирина подала в Министерство здравоохранения все необходимые документы для получения обещанной компенсации, но в итоге получила отказ:
‒ Мы отдали все документы, но через несколько дней Минздрав вернул их нам. Сказали, что не хватает некоторых бумаг, пакет неполный. В чем именно причина, я уже не помню, но мы подали все, что они просили. Как я поняла, комиссия, видимо, заседала и решала – действительно мой брат болел или нет, все проверяли. Но мы не намерены на этом успокаиваться, и будем опять подавать документы на получение компенсации, дополнив то, что необходимо. Потому что у него остались маленькие дети, а его жена сейчас работает на его месте – фельдшером в той же скорой помощи в селе.
Кто получил компенсации в 200 тысяч сомов?
Министерству здравоохранения КР для выплаты надбавок и компенсаций медикам, которые были задействованы в борьбе с COVID-19, с марта по июль было выделено 785,4 млн сомов. В самом начале эпидемии было обещано, что работающим в «красной зоне» сотрудникам сверх зарплаты будут начислены дополнительные выплаты. Но по сей день нет точного списка, сколько из них и какие суммы получили.
Начальник финансового отдела Минздрава Мухтарбек Баймырзаев дал некоторые пояснения по поводу выделенных средств:
‒ Семи медицинским работникам, которые переболели коронавирусом, выплатили по 200 тысяч сомов. А семьям 18 погибших медиков выдали по 1 млн сомов каждой. Для выплаты надбавок медработникам, которые привлекались для работы в период эпидемии с марта по июль, из госбюджета было выделено 785,4 млн сомов, все эти деньги уже дошли до адресатов. Вопрос со следующим этапом финансирования решится сегодня-завтра.
Более 70 специалистов уже умерли. Для получения положенных компенсаций и надбавок в соответствующие органы обратилось около тысячи медиков.
Руководитель комиссии по распределению доплат при Минздраве Индира Турганбаева объяснила, почему некоторые заявления не удовлетворяются комиссей:
‒ Экспертная комиссия возвращает документы после тщательного изучения. Несколько раз уже было сказано, что медработники не верно заполняют документы для получения компенсаций. Речь ведь о немалой сумме – 200 тысяч сомов. Если где-то будет допущена ошибка, те же правоохранительные органы завтра могут завести уголовное дело. Мы работаем исключительно в интересах медиков. На сегодня примерно 1000 человек обратились за получением компенсации, а семьям 18 медработников по 1 млн сомов было выплачено, так как их бумаги полностью были в порядке.
Правительство КР выделило дополнительно 640 млн сомов для выплаты в качестве надбавок медработникам, задействованным в очагах эпидемии. Об этом 8 сентября заявил премьер-министр Кубатбек Боронов:
‒ Кто именно получит доплату, высчитывается на основании рабочего табеля. Чтобы каждый месяц не принимать постановление, мы примерно подсчитали и решили выделить на эти цели до конца года приблизительную 640 млн сомов. Из этих денег каждый месяц будут брать, и перечислять столько, сколько надо. Если не хватит, мы добавим, останется – вернем в бюджет.