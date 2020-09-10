В УВД Чуйской области сообщили о задержании 24-летнего парня по подозрению в разбойном нападении и угоне двух контрабандных автомобилей со штрафстоянки в Канте. По информации СМИ, подозреваемым является сын главы госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова Аброр Сабиров. Сейчас он находится в ИВС Ысык-Атинского района.

«7 сентября С.А. вместе со своим сообщником связал и избил охранника штрафстоянки, а затем угнал машины марки «Хонда Иллюзион» и «Тойота Альфард». Данный факт милиция зарегистрировала в ЕРПП по статье «Разбойное нападение» Уголовного кодекса», — сообщили в УВД.

В случае признания подозревамого виновным, по закону ему может грозить штраф в пользу государства от 100 до 220 тысяч сомов с лишением свободы от двух лет шести месяцев до десяти лет.

Сотрудники милиции нашли угнанные автомобили, когда подозреваемый пытался спрятать их в одной из новостроек Бишкека.

По данным УВД, автомобили были ранее опечатаны и находились на специальной штрафстоянке в Канте. Накануне их доставили туда сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями после того как обнаружили их на границе.

Авторки материала: Милана Щербакова и Амина Кадралиева.