На сегодняшний день ситуация стабилизировалась и соответственно расходы на систему здравоохранения постепенно уменьшаются. В дальнейшем средства из внешних источников, будут направляться на восстановление экономики, в том числе и на капитальные вложения: чистая питьевая вода, ирригационные системы, ремонт дорог, строительство и ремонт школ и больниц.