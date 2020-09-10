На сегодняшний день ситуация стабилизировалась и соответственно расходы на систему здравоохранения постепенно уменьшаются. В дальнейшем средства из внешних источников, будут направляться на восстановление экономики, в том числе и на капитальные вложения: чистая питьевая вода, ирригационные системы, ремонт дорог, строительство и ремонт школ и больниц.
Так вице-премьер-министр Эркин Асрандиев рассказал на брифинге 9 сентября о том, как правительство планирует восстанавливать экономику после кризиса из-за пандемии коронавируса.
По его словам, большая часть средств будет направлена на льготное кредитование для поддержки предпринимательства. Асрандиев сообщил, что на льготное кредитование выделено 4,5 млрд сомов: 2 млрд сомов из них выделил Национальный банк, остальные 2,5 млрд сомов — Минфин.
Аппарат правительства сообщил, что 3,3 млрд сомов из 4,5 млрд уже были освоены предпринимателями — им выдано почти 5 тысяч кредитов.
Ранее вице-премьер заявлял, что такое решение принято, потому что через три года льготного периода стране придется возвращать полученные деньги обратно.
«Поэтому эти ресурсы целесообразно направить в виде льготных кредитов на возвратной основе, с целью аккумулировать средства и рассчитаться с этим внешним долгом», — сказал Асрандиев на брифинге 22 июля.
Ранее правительство расширило список бизнесменов, которые могут претендовать на льготные кредиты. Теперь на финподдержку государства могут рассчитывать предприниматели из следующих сфер:
- туризм;
- легкая промышленность;
- фармацевтическая отрасль и сфера медицины;
- грузовые перевозки;
- сфера образования;
- услуги;
- торговля;
- сельское хозяйство;
- стимулирование деятельности производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, включая агропромышленность;
Кроме этого были сняты ограничения на рефинансирование ранее взятых кредитов.
По данным Асрандиева на 9 сентября, из $338 млн внешней помощи $207 потрачено на борьбу с распространением COVID-19. Остальные $131 млн находятся на счетах в Нацбанке.
$207 млн были израсходованы на минздрав, МЧС, закупку пшеничной муки, продовольственные пакеты для малоимущих семей и оставшихся без работы из-за пандемии людей.
Он добавил, что за 6-7 месяцев пандемии, «несмотря на большие выпадения в доходной части бюджета, своевременно выплачивались пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам».