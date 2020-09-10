Сокулукский районный суд 9 сентября вынес приговор водителю, который в пьяном состоянии сбил насмерть двух велосипедистов на трассе в аэропорт «Манас». В результате аварии спортсмены Евгений Требунский и Илья Сидоров погибли от полученных травм.

39-летнего водителя приговорили к 8 годам лишения свободы и выплате материального и морального ущерба пострадавшим семьям в общей сумме 1 млн 80 тысяч сомов. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь Чуйского областного суда Байыш Байгазы.

По его словам, водителя осудили по статьям 29 (Преступление в состоянии опьянения), 297 (Нарушение ПДД) и 135 (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) уголовного кодекса. Обвиняемый признал свою вину.

«В пользу Требунского [младшего] было взыскано за материальный вред 286 тысяч сомов, за моральный вред — 300 тысяч сомов. В пользу второго потерпевшего [Сидорова] — 194 тысяч сомов за материальный вред и также 300 тысяч сомов за моральный вред», — рассказал пресс-секретарь облсуда.

Сын одного из погибших велосипедистов Александр Требунский сказал Kaktus.media, что «скорее всего» пострадавшая сторона подаст апелляцию в Чуйский областной суд.

Автонаезд произошел 30 июня 2020 года, когда двое профессиональных триатлонистов возвращались с велопробежки.

ГУОБДД Чуйской области сообщило, что водитель в момент аварии был пьяным.

По данным Федерации триатлона Кыргызстана, Сидоров скончался на месте, а Требунский — по дороге в больницу в машине скорой помощи.

В Федерации рассказали, что оба спортсмена в прошлом профессионально занимались велоспортом и были призерами соревнований СССР и Кыргызстана. Илья Сидоров был мастером спорта СССР, а Евгений Требунский мастером спорта Кыргызстана.

«Спортсмены активно тренировались, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и в мире, и подавали пример не только любителям, но и подрастающему поколению профессиональных триатлетов», — сообщили в федерации.