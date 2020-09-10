Центризбирком 9 сентября решила зарегистрировать список кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан» на выборы в парламент, которые пройдут 4 октября. Перед этим админсуд Бишкека признал решение ЦИК об отказе в регистрации списка от политобъединения незаконным и отменил его.

В ЦИК написали, что решение о регистрации партии продиктовано избирательным законодательством и выводом админсуда.

Комиссия 3 сентября отказалась регистрировать политобъединение из-за нарушений при составлении списка кандидатов. Судья Анар Эгембердиева решила, что отказ Центризбиркома в регистрации был «незаконным», так как «Бутун Кыргызстан» не нарушал закона при составлении списков.

Лидер «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров после объявления решения суда сказал, что теперь партия доказала «несостоятельность решения и превышение своих полномочий Центризбиркомом».

Судебный процесс по жалобе Мадумарова проходил два дня — 7 и 9 сентября. Во время обоих заседаний у здания админсуда собирались сотни сторонников партии «Бутун Кыргызстан» с требованием справедливого суда.

Лидер «Бутун Кыргызстана» Мадумаров на пресс-конференции 4 сентября заявил, что Центризбирком принял не правовое, а политическое решение. По его словам, у него на руках уже было решение ЦИК о регистрации партии, которое комиссия «поменяла по звонку за 40 минут».

По его мнению, «комиссия не хотела пропускать единственную партию, которая оппонирует нынешней власти. К тому же два члена ЦИК — Атыр Абдрахматова и Кайрат Осмоналиев — также выступили против отказа партии в регистрации, назвав это «политическим заказом».

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Почему ЦИК отказала?

Центризбирком 3 сентября зарегистрировала списки 15 партий для участия в парламентских выборах. Два политобъединения — «Бутун Кыргызстан» и «Актив» — получили отказ из-за «нарушений» избирательного законодательства.

На нарушения со стороны «Бутун Кыргызстана» указал бывший кандидат от партии Турсунбай Бакир уулу. Он обратился с жалобой в ЦИК, когда не обнаружил свое имя в списке кандидатов от партии, представленном комиссии.

Зампредседателя комиссии Абдыжапар Бекматов в интервью Азаттык сказал, что этим была нарушена 60 статья закона «О выборах депутатов парламента». Бекматов настаивал, что список после утверждения на съезде не должен изменяться, если только кто-то не выйдет из него.

Это не первая судебная тяжба ЦИК за этот предвыборный период. Политпартия «Кыргызстан» также обжаловала в двух инстанциях — административном и Верховном судах — решение комиссии не принимать документы от партии.

В итоге нескольких дней судебных разбирательств и митингов сторонников и противников партии ЦИК все же приняла и зарегистрировала списки от «Кыргызстана».

Центризбирком решил вернуть списки кандидатов партии из-за нарушений при их сдаче в рабочую группу. Члены нескольких партий уверяли, что представитель «Кыргызстана» опоздал с подачей документов — их надо было сдать до 18:00. Однако комиссия решила не принимать документы, потому что их сдало не уполномоченное лицо.

С 4 сентября началась предвыборная агитация партий. Она продлится до 3 октября — дня тишины, на следующий день пройдет само голосование за партии в парламент.