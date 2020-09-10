Дастан Үмөтбай уулу / «Азаттык»

Кандидаты от партии «Биримдик» провели агитацию в Араванском и Узгенском районах Ошской области. Во время встречи кандидатов с местными жителями были замечены школьные учителя, воспитательницы детсадов и муниципальные служащие.

Первая встреча с избирателями состоялась в Араванском районе 8 сентября — в зале Дома культуры собралось около 200 человек. От «Биримдика» агитировали Омурбек Бакиров — депутат от фракции СДПК — и главы нескольких сел, которые также являются кандидатами от партии

Участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию, а большинство из них сидело без масок. Тем, кому не хватило мест, были вынуждены стоять — у некоторых из них были дети.

Омурбек Бакиров уроженец села Тоо-Моюн Араванского района. В списке партии «Биримдик» он занимает 30-ю строчку.

Дастан Үмөтбай уулу / «Азаттык»

*Центризбирком рекомендовал партиям воздержаться от встреч с избирателями в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также в ЦИКе напомнили, что закон не позволяет собирать более 50 человек в одном месте. Однако политические партии данные установки не соблюдают.

Некоторые собравшиеся в Доме культуры рассказали журналистам, что «пришли на мероприятие “Биримдика” добровольно». Помимо учителей школ на встрече присутствовали и воспитательницы детсадов.

Одна из сотрудниц школы имени Абдулхамида Кадырова — Саадатхан Абдуганиева — рассказала, что из их школы пришло около 25 учителей.

«Нас сюда… нам было интересно и мы пришли […] Мы не агитаторы, мы сейчас не агитаторы», — сказала Абдуганиева.

Некоторые учителя на условиях анонимности признались, что пришли на встречу по поручению директоров школ. Корреспондент «Азаттыка» также заметил маршрутное такси, на котором привезли учителей.

Несмотря на это, пресс-секретарь партии «Биримдик» Адилет Султаналиев в интервью «Азаттыкку» заявил, что учителей на встрече с кандидатами не было.

«Присутствовали только члены партии и их сторонники. Там не было сотрудников школ или больниц, информация не соответствует действительности», — сказал Султаналиев.

В тот же день «Биримдик» проводил встречу и с жителями села Мырза-Арык в Узгенском районе — среди кандидатов была замечена вице-спикер парламента Аида Касымалиева. Агитация проходила в сельском клубе, а собралось там около 100 человек.

Сүйөрбек Аманов

После встречи кандидатов в Узгенском районе в редакцию «Клоопа» обратился один из учителей школы имени Бору Асранкулова в сельской управе Кароол. Педагог рассказал, что руководство школы заставило их пойти на встречу с кандидатами от «Биримдика».

Также в редакцию попала аудиозапись, где некто от лица партии «предупреждает» учителей, которые работают на другие партии. Голос на записи призвал их голосовать за «Биримдик».

«Мы получаем зарплату от государства и оно нас кормит, значит мы должны поддержать партию государства. Вы же сами видели, зарплату вам начисляли даже во время карантина, когда не было уроков. Вы все получили вовремя», — сказала одна из руководительниц школы Асранкулова.

«Биримдик» считается партией власти. В составе партии числятся брат президента Жээнбекова, действующие депутаты и ряд руководителей госслужб.

Аида Касымалиева и директор школы

Ранее, 18 августа, Вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев заявил о давлении со стороны Аиды Касымалиевой на его жену Рахат Камбардинову — она занимает должность директора школы №53 имени Ботобекова в Узгенском районе.

По словам Осмоналиева, вице-спикер была недовольна тем, что учителя школы работают на партию «Мекеним Кыргызстан».

«Она позвонила моей жене и сказала: “Эжеке, почему ваши учителя работают на другие партии? Вы руководитель, вы за все в ответе. Как только закончится съезд я поеду к вам, чтобы поговорить лично. Сейчас рассматривается ваш вопрос. До моего приезда подготовьте список учителей”. Из-за этого у моей супруги повысилось артериальное давление и она слегла», — сказал Осмоналиев.

В «Биримдике» разговор между директором школы и Касымалиевой подтвердили, но в то же время заявили, что никакого давления не было. Партия посчитала, что народная избранница поступила «совершенно правильно», так как директор школы не имела права использовать служебное положение для предвыборной агитации в пользу любой партии.

Собирающий муниципальных служащих «Биримдик»

Почти месяц назад журналисты стали свидетелями, как в Ошском штабе «Биримдика» собираются руководители и сотрудники муниципальных служб. Тогда член партии, действующий депутат Азамат Арапбаев, выпроводил журналистов.

Этот случай возмутил пользователей соцсетей, а некоторые из них предположили, что «партия использует административный ресурс».

В мэрии города Ош заверили, что все сотрудники находились в отпуске и могли присутствовать на собрании «Биримдика». Однако позднее выяснилось, что глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов находился там в рабочее время.

В штабе «Биримдика» в Оше до этого также собирались ректора некоторых местных вузов и сотрудники муниципальных предприятий города — в то время, 6 марта, шла подготовка к выборам в Ошский городской кенеш.