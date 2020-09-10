По сообщению УВД по Ошской области, в регионах были выявлены факты срыва плакатов и баннеров политических партий. Сотрудники внутренних органов призвали граждан соблюдать правопорядок.

«В Араванском районе зарегистрировано два случая. В первом случае плакат, возможно, сорвало ветром. Во втором случае ищем виновного. Однако поиски затянулись, поскольку там нет видеорегистратора», — сказал пресс-секретарь УВД по Ошской области Жениш Аширбаев.

До этого в соцсетях появилось фото сорванного плаката партии «Мекеним Кыргызстан» — снято оно было в Араванском районе.

Аширбаев добавил, что виновные понесут наказание — если стоимость баннера составляет более 10 тысяч сомов, то виновные будут привлечены по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках — максимальный штраф за этот проступок усоставляет 60 тысяч сомов.

На парламентских выборах, назначенных на 4 октября, будут участвовать 16 партий. Агитационный период будет проходить с 4 сентября до 3 октября.