Пресс-служба ГУВД Бишкека 9 сентября сообщила, что начался процесс экстрадиции из Болгарии сына депутата Саматбека Ибраева Данияра, задержанного в городе София 28 февраля. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере.

Данияра Ибраева заочно уведомили о подозрении в совершении преступления еще 24 декабря 2019. Тогда же Свердловский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. 26 декабря его объявили в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола.

По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что 28-летний гендиректор ОсОО «Строймир» Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь.

«Общий ущерб составил — 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. Семь эпизодов зарегистрированы в ЕРПП», — сообщили в ГУВД.

Милиция призывает граждан, пострадавших от мошеннических действий Ибраева, обращаться в Следственную службу ГУВД Бишкека.

В марте 2020 года болгарские СМИ сообщили, что после задержания апелляционный суд болгарского города Варна отправил его под домашний арест, при этом он должен носить электронный браслет.

Судьи апелляционной инстанции решили, что не существует опасности того, что обратившийся будет отклоняться, скрываться и препятствовать будущим процедурам выдачи.

Данияр Ибраев представил суду договор аренды с постоянным адресом в Болгарии. Он также ходатайствовал о предоставлении убежища в Госагентстве по делам беженцев и получил регистрационную карточку.

Защита Данияра Ибраева сообщала на суде, что его семья подверглась политическим репрессиям, поскольку его отец — политик от оппозиционной партии СДПК. Сам Ибраев на суде заявил, что подал заявку на убежище в Болгарии, потому что искал страну, которая бы уважала права человека.

На судебном заседании адвокаты представили постановление о наложении запрета на его движимое и недвижимое имущество. Обвинение потребовало отклонить жалобу Ибраева, так как характер преступления, по которому он преследуется, квалифицируется законодательством Кыргызстана как мошенничество.

Кто такой Данияр Ибраев?

Данияр Ибраев – сын бывшего руководителя аппарата парламента, депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева. Сам Данияр был помощником депутата Узарбека Жылкыбаева.

В декабре 2019 года медиаэксперт Азим Азимов опубликовал пост на фейсбуке, в котором сообщил, что его друг пострадал от мошенничества сына депутата Ибраева, возглавлявшего компанию, которую создал его отец.

«Опираясь на бренд компании и имя своего отца, Данияр Ибраев вошел в доверие и взял у моего друга солидную сумму в долг. Все сбережения. Расписки имеются.

Теперь уже более полугода долг не возвращает. Не выходит на связь. Недавно услышал, что «Строймир» должен миллионы долларов разным людям и компаниям», – написал Азимов.

По его словам, ни Данияр, ни Саматбек Ибраевы после этого не выходили на связь.

Есть такой политик — Саматбек Ибраев Кулукеевич. В настоящее время является руководителем аппарата парламента… Publicerat av Azim Azimov Tisdag 24 december 2019

Как выяснилось позже, обманутых должников оказалось много.

23 марта 2020 года Саматбек Ибраев покинул должность руководителя аппарата Жогорку Кенеша по собственному желанию. Его должность занял бывший советник спикера Алмазбек Сабырбеков.

Депутат Дастан Бекешев тогда заявил, что у Ибраева не было морального права оставаться на посту после скандала с участием своего сына.

Несмотря на это, по сообщению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, 9 апреля 2020 года Ибраев получил мандат депутата парламента.