Минздрав обновил клиническое руководство по лечении и реабелитации пациентов с коронавирусом.

По словам пульмонолога Таланта Сооронбаева новое руководство создали на основе международного опыта и ориентировались на лечении в домашних условиях.

В руководстве появились новые разделы для лечения пациентов с различными сопутствующими заболеваниями. Например, там появился раздел по психической поддержке пациентов с COVID-19.

В нем описано, как помочь пациентам справится со стрессом и расстройствами, которые появились при заболевании коронавирусом. У некоторых пациентов во время лечения или даже после выздоровления может развиться депрессия, люди сообщаю о непокидающем их чувстве тревоги.

Так, например, милиция посчитала, что выпрыгнувший из окна Ошской больницы пациент, которого лечили от COVID-19, «устал от болезни». До него в той же больнице при таких же обстоятельствах погибла молодая женщина, лечившаяся от коронавирусной инфекции и незадолго до этого родившая ребенка.

Что еще добавили в новых рекомендациях?

Минздрав также добавил рекомендации по лечению постковидного синдрома. У него нет четких критериев диагноза, а врачи в основном ориентируются на жалобы пациента.

Среди проявлений постковидного синдрома выделяют усталость, депрессию, бессонницу и головную боль.

Ранее минздрав также сообщал, что разработает протокол по лечению мультисистемного воспалительного синдрома среди детей, связанного с COVID-19.

Основные симптомы синдрома: высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность и ломота во всем теле. Медики сообщили, что эти симптомы схожи с синдромом Кавасаки.

Отличие синдромов в том, что болезнь Кавасаки встречается только у детей до пяти лет. А симптомы мультивоспалительного синдрома отмечали у подростков до 16 лет.

Минздрав также включил и другие рекомендации:

По лечению пациента в домашних условиях;

Для стационарных условий лечения;

Лечение детей;

Лечение пациентов с сопутствующими заболеваниями;

Лечение пациентов с психическими расстройствами при COVID-19.

Пульмонолог Сооронбаев добавил, что рекомендации сделаны с упором на выполнение в домашних условиях, что позволит каждому пациенту пройти реабилитацию не ложась в больницу. А медиков уже начали обучать по новой версии клинического руководства.

По словам Сооронбаева, теперь уменьшат назначение антибиотиков и гормональных препаратов, так как они не являются противовирусными препаратами

Согласно официальным данным минздрава, в Кыргызстане на 10 сентября выявлено 44 613 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 487 пациентов, умерли 1 063 пациента с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Стоит учитывать, что ранее минздрав пересмотрел статистику по смертям и убрал из нее более 400 смертей пациентов с коронавирусом. По мнению министерства, причиной их смерти были не COVID-19 и пневмония, а сопутствующие заболевания. При этом минздрав обещал пересчет по стандартам ВОЗ — по ним главной причиной смерти считается именно коронавирус, а не сопутствующие заболевания.