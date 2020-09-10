Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 71 случай заражения COVID-19.

Бишкек — 15;

Баткенская область — 19;

Джалал-Абадская область — 15;

Ошская область – 5;

Чуйская область — 4;

Иссык-Кульская область – 8;

Таласская область – 4;

Ош – 1.

За все время пандемии в республике выявили 44 684 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 151 пациентов.

Бишкек — 92;

Баткенская область — 8;

Ошская область — 8;

Иссык-Кульская область — 23;

Чуйская область — 6;

Джалал-Абадская область — 9;

Таласская область — 2;

Ош — 2;

Нарынская область — 1.

Всего выписали 40 487 пациентов из домашней изоляции и стационаров по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у одного медработника в Бишкеке. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 19 медиков.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 160 медиков, из которых всего выздоровели 2 635 медработников.

За прошедшие сутки не выявлено новых смертей от COVID-19, всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 532 пациента с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 260 человек.