Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 71 случай заражения COVID-19.
- Бишкек — 15;
- Баткенская область — 19;
- Джалал-Абадская область — 15;
- Ошская область – 5;
- Чуйская область — 4;
- Иссык-Кульская область – 8;
- Таласская область – 4;
- Ош – 1.
За все время пандемии в республике выявили 44 684 случая заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 151 пациентов.
- Бишкек — 92;
- Баткенская область — 8;
- Ошская область — 8;
- Иссык-Кульская область — 23;
- Чуйская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 9;
- Таласская область — 2;
- Ош — 2;
- Нарынская область — 1.
Всего выписали 40 487 пациентов из домашней изоляции и стационаров по всей стране.
За сутки коронавирус выявили у одного медработника в Бишкеке. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 19 медиков.
Всего COVID-19 подтвердился среди 3 160 медиков, из которых всего выздоровели 2 635 медработников.
За прошедшие сутки не выявлено новых смертей от COVID-19, всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 532 пациента с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 260 человек.