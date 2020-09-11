По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 77 случаев заражения коронавирусом:

Баткенская область — 19;

Бишкек — 17;

Джалал-Абадская область — 13;

Ошская область – 9;

Иссык-Кульская область – 9;

Чуйская область — 5;

Ош – 3

Нарынская область — 1;

Таласская область – 1.

За все время пандемии в стране выявили 44 761 случай заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 144 пациентов:

Бишкек — 54;

Джалал-Абадская область — 33;

Баткенская область — 24;

Чуйская область — 11;

Иссык-Кульская область — 10;

Ошская область — 6;

Нарынская область — 3;

Таласская область — 2;

Ош — 1.

Всего выписали 40 631 пациента из домашней изоляции и стационаров по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у трех медработников — по одному в городе Ош, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 22 медика.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 163 медиков, из которых всего выздоровели 2 657 медработников.

За прошедшие сутки не выявлено новых смертей от коронавируса. Всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 514 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 165 человек.