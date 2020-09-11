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По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 77 случаев заражения коронавирусом:

  • Баткенская область — 19;
  • Бишкек — 17;
  • Джалал-Абадская область — 13;
  • Ошская область – 9;
  • Иссык-Кульская область – 9;
  • Чуйская область — 5;
  • Ош – 3
  • Нарынская область — 1;
  • Таласская область – 1.

За все время пандемии в стране выявили 44 761 случай заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 144 пациентов:

  • Бишкек — 54;
  • Джалал-Абадская область — 33;
  • Баткенская область — 24;
  • Чуйская область — 11;
  • Иссык-Кульская область — 10;
  • Ошская область — 6;
  • Нарынская область — 3;
  • Таласская область — 2;
  • Ош — 1.

Всего выписали 40 631 пациента из домашней изоляции и стационаров по всей стране.

За сутки коронавирус выявили у трех медработников — по одному в городе Ош, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 22 медика.

Всего COVID-19 подтвердился среди 3 163 медиков, из которых всего выздоровели 2 657 медработников.

За прошедшие сутки не выявлено новых смертей от коронавируса. Всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 514 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 165 человек.

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