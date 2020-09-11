По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 77 случаев заражения коронавирусом:
- Баткенская область — 19;
- Бишкек — 17;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Ошская область – 9;
- Иссык-Кульская область – 9;
- Чуйская область — 5;
- Ош – 3
- Нарынская область — 1;
- Таласская область – 1.
За все время пандемии в стране выявили 44 761 случай заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 144 пациентов:
- Бишкек — 54;
- Джалал-Абадская область — 33;
- Баткенская область — 24;
- Чуйская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Ошская область — 6;
- Нарынская область — 3;
- Таласская область — 2;
- Ош — 1.
Всего выписали 40 631 пациента из домашней изоляции и стационаров по всей стране.
За сутки коронавирус выявили у трех медработников — по одному в городе Ош, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписались 22 медика.
Всего COVID-19 подтвердился среди 3 163 медиков, из которых всего выздоровели 2 657 медработников.
За прошедшие сутки не выявлено новых смертей от коронавируса. Всего в Кыргызстане зарегистрированы 1 063 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным минздрава, сейчас в стационарах страны лечатся 514 пациентов с коронавирусом, а на амбулаторном лечении находятся 2 165 человек.