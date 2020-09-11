Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что Казахстан возобновил авиасообщение с Кыргызстаном. Встреча министров иностранных дел двух стран, где обсуждался этот вопрос, проходила в Москве 9 сентября.

Ранее казахские СМИ сообщили, что Казахстан возобновил авиасообщение с Кыргызстаном 10 сентября. Решение о возобновлении авиасообщения приняла комиссия по борьбе с коронавирусом Казахстана.

«С учетом эпидемиологической ситуации разрешить с 10 сентября 2020 года возобновление полетов в Узбекистан, Кыргызстан», — сообщили в комиссии.

О возобновлении авиарейсов сообщал и Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Кыргызстане. Тогда штаб сообщил, что рейсы в Алматы откроются с 17 сентября.

«Частота выполнения регулярных рейсов: в Ташкент 1 раз в неделю и Алматы 2 раза в неделю с последующим увеличением их количества», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда граждане двух стран смогут беспрепятственно пересекать госграницу. Тем не менее, казахская сторона сообщила о том, что контрольно-пропускные пункты «начали работать в полном объеме», но не уточнила могут ли граждане свободно пересекать границу.

Кыргызстан еще 21 августа разрешил гражданам Казахстана въезд в страну. В этот же список попали Россия, Китай и ОАЭ. Тогда в штабе добавили, что отмечают стабильную эпидемиологическую ситуацию в этих странах.

Закрытие границ

Власти Кыргызстана закрыли границы для въезда еще в середине марта, до того как в стране начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом.

В конце июля Кыргызстан начал постепенно снимать ограничения на границах, так как эпидситуация во многих странах улучшилась. На сегодня въезд в Кыргызстан разрешен для граждан более 20 стран.

В Кыргызстане также снижается количество новых случаев заражений, а вместе с этим идет и послабление определенных ограничений. К примеру, власти страны возобновили работу общественного транспорта в обычном режиме во всех областях.

По данным минздрава, всего в стране выявили 44 761 случай заражения COVID-19. За время пандемии с выздоровлением выписали 40 631 пациента. Умершими от осложнений коронавируса считаются 1 063 пациента.



За время пандемии в соседнем Казахстане выявили более 134 тысяч случая заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, а выздоровели уже более 100 тысяч пациентов. О снижении количества заражений в стране неоднократно говорил министр здравоохранения страны Алексей Цой.